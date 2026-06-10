Atskleidė ekonomikos, istorijos ir chemijos egzaminų pirmųjų dalių preliminarius vidurkius

Ekonomikos ir verslumo egzamino pirmąją dalį laikiusiųjų vidurkis – 24,3, istorijos – 24,2, o chemijos – 24,4.
„Visų šitų VBE pirmos dalies (preliminarių rezultatų vidurkis – BNS) yra virš 24 taškų iš 40“, – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje trečiadienį sakė NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
„Chemijos egzaminą išlaikę daugiau nei pusė jau yra ir gan didelis skaičius, kurie pasiekė maksimalius įvertinimus. Tai tikrai jais didžiuojamės, džiaugiamės“, – kalbėjo jis.
Pirmojoje egzamino dalyje maksimali galima surinkti taškų suma – 40 taškų, ši dalis neturi išlaikymo ribos.
BNS rašė, kad nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai.
Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Pastarojo egzamino pirmoji dalis sudaro 30 proc., antroji dalis – 70 proc.
Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.
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