Aurelijus Veryga: socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius Vyriausybės vadovo poste

„(Inga Ruginienė – BNS) galėtų likti, bet manau, kad socialdemokratai pakankamai aiškiai komunikuoja apie tai, kad pasikeitimai bus. Mes vertiname tai kaip jų apsisprendimą, todėl, kad jie deleguoja premjerą“, – LRT laidoje „Dienos tema“ ketvirtadienį kalbėjo A. Veryga.
Jis anksčiau jau minėjo, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas, ar eiti į premjerus, yra esminis neatsakytas derybų klausimas.
Pasak A. Verygos, į šį klausimą M. Sinkevičius turės atsakyti pakankamai greitai, nes kitą savaitę ketinama pasirašyti valdančiosios daugumos sutartį.
„Rytoj komanda dirbs ir bandys suderinti jau koalicinės sutarties tekstą, o koalicinėje sutartyje yra mažiausiai dvi pavardės – Seimo pirmininko ir premjero. Tai jos turės bet kokiu atveju atsirasti“, – teigė „valstiečių“ lyderis.
„Mes to atsakymo kol kas neišgirdome, bet (...) pirmadienį jau turėtume žinoti“, – pažymėjo A. Veryga.
Pasak politiko, LVŽS neturi esminių priekaištų I. Ruginienei. Tačiau jis sakė suprantantis socdemų logiką, pagal kurią nuolatiniam partijos lyderiui paprasčiau mobilizuoti politinę jėgą negu dabartinei premjerei.
„Čia ne priekaištas jai (I. Ruginienei – BNS) kaip žmogui, kaip premjerei, bet tiesiog papildomi privalumai (...) ar galimybės, jeigu pasikeistų ir už vairo stotų partijos lyderis“, – sakė A. Veryga.
Be to, jis teigė, kad dėl ministrų „nereikia persistengti ten, kur pasikeitimų nereikia“, patvirtindamas, kad kalba apie užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ir kitus neįvardytus ministrus.
Kaip rašė BNS, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Dabar koalicija parlamente turi 80 atstovų. Dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socdemai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
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