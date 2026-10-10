Baigėsi rezervo karių mokymai: išbandyta nauja programa

Kaip nurodoma kariuomenės pranešime, mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną, bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių.
„Karinis rengimas yra tęstinis procesas ir nesibaigia atlikus privalomąją tarnybą. Jos metu įgytos žinios ir įgūdžiai išlaikomi ir gilinami tarnybos rezerve metu. Šiuose mokymuose išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa leido įvertinti, kaip toks spartus rezervistų rengimas gali prisidėti prie efektyvesnio pasiruošimo šalies gynybai“, – mokymus apibendrino Mokymo ir doktrinų valdybos vadas gen. mjr. Žilvinas Gaubys.
„Rezervo karys 2026“ kartotiniuose mokymuose dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 Aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Be individualių gebėjimų atnaujinimo vyko ir karinės specialybės bei kolektyvinių gebėjimų veikti skyriaus ir būrio sudėtyje atnaujinimas ir tobulinimas. Mokymus užbaigė vertinamosios lauko taktikos pratybos, kuriose buvo įvertinti ne tik karių rezultatai, pasiekti mokymų metu, bet ir padalinių vadų gebėjimas vadovauti ir planuoti operacijas.
Aktyvųjį rezervą sudaro karo prievolininkai, tarnybą kariuomenėje atlikę per paskutinius 15 metų. Tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu kariai yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos, į juos kariai kviečiami atnaujinti karinių įgūdžių mokymuose.
Parengtojo rezervo karių rengimo tikslas – atnaujinti į mokymus pašauktų rezervo karių karines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinti su Lietuvos kariuomenės naujovėmis, suteikti naujų žinių ir įgūdžių, kad prireikus parengtojo rezervo kariai galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje.
Mokymai „Rezervo karys 2026“ yra Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno Griausmas 2026“ serijos dalis, kurių metu tikrinamas kariuomenės ir valstybės institucijų pasirengimas ginkluotajai gynybai, mobilizacinės procedūros ir kariuomenės vienetų komplektavimas rezervo kariais.
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