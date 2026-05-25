Bandymas papirkti techninės apžiūros kontrolierių gali baigtis rimtomis problemomis

Plačiau apie tai pasakojo Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovas Renaldas Gabartas.
– Buvo paskelbta, kad bent jau per pirmuosius metų mėnesius buvo fiksuota apie 70 atvejų, kai mėginta papirkti techninės apžiūros kontrolierius. Kokia yra tendencija? Ar tokių atvejų mažėja ir kur vairuotojai labiausiai linkę tai daryti?
– Skaičiai šiandien jau šiek tiek didesni, nes 70 buvo gal prieš kokį mėnesį ar du. Šiandien yra apie 140 tokių atvejų, bet lyginant su tuo laikotarpiu, kai pradėjome iniciatyvą perspėti žmones, kad taip elgtis nereikėtų, anksčiau per metus fiksuodavome net iki 2 tūkstančių galimos korupcijos atvejų. Tad vienareikšmiškai pasakyti, kad kažkas radikaliai pasikeitė, turbūt gana sunku.
Neseniai pasižiūrėjau paskelbtą Lietuvos korupcijos žemėlapį – Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su „Vilmorus“ atliko apklausą. Vis dar apie 68–69 proc. žmonių mano, kad kyšis yra problemos sprendimas. Situacija per pastaruosius 15 metų pasikeitė gana smarkiai, nes anksčiau taip manančių buvo daugiau nei 80 proc. Bet faktas, kad žmonės vis dar mano, jog tai yra sprendimas. Nei pas mus atvažiuojantys žmonės, nei kontrolieriai iš dangaus nenukrenta.
– Tai kokie dažniausiai būna būdai? Kokie scenarijai pasitaiko dažniausiai? Kaip tai vyksta?
– Turbūt pagrindinė priežastis yra ta, kad žmonės važinėja automobiliais, kurių likutinė vertė yra labai maža. Automobilis kainuoja, tarkime, tūkstantį eurų, o sutvarkyti jį iki tokio lygio, kad atitiktų visus reikalavimus, kainuoja kokius 500 eurų. Tad žmonėms atrodo neracionalu tiek investuoti.
Tada jie pradeda ieškoti įvairių sprendimų – kaip užmaskuoti problemą, kaip padaryti, kad kontrolierius kažko nepastebėtų, ar imasi dar primityvesnių būdų.
Vieni dažniausių techninių trūkumų, kuriuos pašalinti yra gana brangu, – degančios elektronikos ar stabdžių ABS sistemos lemputės. Tada atsiranda klausimai: kaip tą lemputę „užtrumpinti“, kad nesimatytų?
Tokios situacijos iš tiesų yra labai keistos, nes pabandykite įsivaizduoti, kad nueinate pas gydytoją ir sakote: „Daktare, nematuokite man spaudimo, bala nematė kažkokios aritmijos ar kitų problemų.“ Su automobiliu kažkodėl elgiamasi kitaip ir manoma, kad neveikiantis agregatas yra smulkmena. Tačiau tai nėra smulkmena.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Bet pats papirkinėjimo būdas? Kaip bandoma tai daryti? Ar techninės apžiūros metu tiesiog kartu su dokumentais paduodami pinigai?
– Pastaruosius maždaug 10 metų labai daug dėmesio skiriama korupcijos prevencijai. Visose techninės apžiūros stotyse yra kameros. Kai kurios įmonės naudoja vadinamąsias „body cameras“. Viskas yra filmuojama, todėl toks primityvus variantas – „imk banknotą ir kažko nematyk“ – beveik nepasitaiko arba pasitaiko labai retai.
Peržiūrėjau galimos korupcijos atvejus, kai rezultatų kortelėje pažymima, kad žmogus bandė siūlyti kyšį. Paprastai tai būna įvairios užuominos: „pažiūrėk porankyje“, „po skudurėliu“. Visiškai tiesmukų atvejų turbūt nėra daug.
O tie atvejai, kurie iškyla į viešumą ir kai iš tiesų įvyksta susitarimai, dažniausiai vyksta ne techninės apžiūros stotyse. Tam pasirenkamos kavinės, degalinės ar kitos vietos, kurias ganėtinai sunku susekti, nes techninės apžiūros centrai nėra ikiteisminio tyrimo institucijos.
Su policijos pareigūnais ir STT buvo konsultuojamasi, kaip elgtis tokiais atvejais. Tačiau kai pasakome, kad skambinsime gavę žinutę ar pasiūlymą dėl 50 eurų kyšio, dažnai tik sulaukiame rankų skėstelėjimo ir tuo viskas baigiasi.
Efektyvesnis būdas turbūt yra visose įmonėse veikianti vidaus kokybės kontrolės sistema. Analizuojami rezultatai, vertinama, kodėl vienose įmonėse ar pas vieną kontrolierių patikrinimų rezultatai reikšmingai skiriasi nuo vidurkio.
– Ar galima nupiešti portretą žmogaus, kuris vis dar linkęs „susitarti“?
– Turbūt nesugebėčiau. Greičiausiai tai būtų žmogus, važinėjantis gana senu ir problematišku automobiliu bei gaunantis nedideles pajamas. Bet tikslesnio tokio portreto nesame sudarę.
– Kokios pasekmės gresia vairuotojui, bandančiam papirkti kontrolierių?
– Pasekmės iš esmės yra dvi. Pirmoji ir svarbiausia – jeigu kažkokiu būdu pavyksta praslysti pro šį filtrą, žmogus kiekvieną dieną važinėja rizikuodamas tiek savo, tiek kitų eismo dalyvių saugumu. Gali neveikti stabdžiai, vairas, pakaba ar kiti svarbūs mechanizmai.
Kita pasekmė – jei žmogus patenka į tą sąrašą, kuriame šiandien jau turime apie 140 bandžiusiųjų siūlyti kyšį, jo protokole atsiranda galimos korupcijos žyma. Tokiu atveju techninė apžiūra nėra įveikiama.
Kai žmogus atvyksta kitą kartą, jau susitvarkęs automobilį, kontrolierius mato ankstesnį bandymą sukčiauti. Teigiama išvada suteikiama tik tada, kai nufotografuojami pašalinti trūkumai ir įrodoma, kad problemos iš tiesų išspręstos. Tad toks bandymas tik sukelia papildomų problemų.
Naujausi komentarai