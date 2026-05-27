Baudžiamąjį kodeksą ketinama papildyti naujomis nusikalstamomis veikomis

„Šiais pakeitimais siekiame užtikrinti, kad mūsų teisinė sistema neatsiliktų nuo realių iššūkių – tiek aplinkosaugos srityje, tiek kovojant su sunkiomis nusikalstamomis veikomis, tiek saugant pažeidžiamiausius asmenis. Tai nuoseklus žingsnis stiprinant teisės viršenybę ir visuomenės apsaugą“, – teigė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Trečiadienį per Ministrų kabineto posėdį pritarta Teisingumo ministerijos parengtiems projektams, kuriais siekiama reaguoti į kintančias nusikalstamumo tendencijas aplinkos apsaugos ir prekybos žmonėmis srityse, užtikrinti nacionalinės teisės atitiktį Europos Sąjungos teisės aktams bei tarptautiniams standartams ir sustiprinti teisinį reguliavimą.
Į Baudžiamąjį kodeksą siūloma įtraukti naujas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtu prekių ar produktų pateikimu rinkai ar eksportu, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu, už jį būtų taikoma iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmė.
Anot Teisingumo ministerijos pranešimo, taip pat numatoma atsakomybė už pavojingą disponavimą cheminėmis medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio ir jo junginių naudojimo, gamybos, saugojimo, importo ar eksporto reikalavimų pažeidimus.
Siūloma griežtinti atsakomybę ir už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją, suvienodinant laisvės atėmimo bausmės ribas su atsakomybe už panašaus pobūdžio nusikaltimus, susijusius su nepilnamečių išnaudojimu.
Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siekiama užtikrinti didesnę prekybos žmonėmis aukų apsaugą, nustatant, kad asmenys, kurie būdami išnaudojimo aukomis buvo priversti daryti administracinius nusižengimus, būtų atleidžiami nuo administracinės atsakomybės.
Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas efektyviau taikyti kriminalinės žvalgybos priemones tiriant pavojingiausias nusikalstamas veikas aplinkos apsaugos srityje, užtikrinant proporcingų ir veiksmingų tyrimo priemonių taikymą.
Toliau projektus turės svarstyti Seimas.
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