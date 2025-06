Birželį – orų staigmenos: kai kur iškrito kruša

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, birželio 19 dieną vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje, krenta krušos ledėkai, kurių skersmuo siekia iki 0,5–2 centimetrus.

„Kruša daugiausia nuostolių padaro transportui, orlaiviams, pastatams ir jų konstrukcijoms, sodams, daržams, žemės ūkio pasėliams. Dideli ledėkai gali sužeisti žmones ir gyvūnus, kelti pavojų jų gyvybėms“, – įspėjo tarnyba.

Krušos ledėkai taip pat gali pažeisti visus žemės ūkio augalus – niokoja lapus, žiedus, stiebus ir ištisus pasėlių plotus.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teigimu, ketvirtadienį per Lietuvą slenka daug židinių su trumpu lietumi. Vietomis gali palyti smarkiai, kristi kruša, griaudėti perkūnija. Daug kur vėjo gūsiai gali siekti iki 15–20 metrų per sekundę, vietomis – iki 23 metrų per sekundę.