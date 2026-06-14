 Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

2026-06-14 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 14-oji Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena. Ši atmintina data skirta pagerbti sovietinių trėmimų aukas ir prisiminti vieną skaudžiausių Lietuvos istorijos puslapių. Būtent 1941 metų birželio 14-osios naktį Sovietų Sąjungos represinės struktūros pradėjo masinius Lietuvos gyventojų areštus ir trėmimus į atokius Sibiro bei kitus Sovietų Sąjungos regionus.

Gedulo ir vilties diena
Gedulo ir vilties diena / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Per pirmąją trėmimų bangą iš Lietuvos buvo išvežta dešimtys tūkstančių žmonių – vyrai, moterys, vaikai ir senoliai. Šeimos dažnai būdavo išskiriamos: vyrai patekdavo į lagerius, o moterys su vaikais – į tremties vietas. Žmonės buvo gabenami gyvuliniuose vagonuose, kentė badą, ligas ir nežinią dėl savo ateities.

1941–1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 tūkst. žmonių. Tūkstančiai jų negrįžo – mirė nuo sunkaus darbo, šalčio, bado ar ligų. Vienos sunkiausių sąlygų laukė tremtinių, išvežtų į atšiaurias teritorijas prie Laptevų jūros, kur teko gyventi beveik negyvenamose vietovėse ir patiems statytis būstus.

Nepaisant patirtų kančių, tremtiniai išsaugojo lietuvišką tapatybę, kalbą, tikėjimą ir viltį kada nors sugrįžti į tėvynę. Būtent todėl ši diena vadinama ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Ji simbolizuoja tautos stiprybę, gebėjimą išlikti net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis.

Kasmet birželio 14-ąją Lietuvoje vyksta minėjimai, atminties akcijos, koncertai ir tremtinių pagerbimo ceremonijos. Prie valstybinių institucijų ir namų keliamos vėliavos su gedulo ženklu, o visuomenė kviečiama prisiminti žmones, kurių likimus negrįžtamai pakeitė sovietinės represijos.

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Gedulo ir vilties diena
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Sibiras
tremtiniai
lietuvos istorija
sovietinės represijos
okupacija
Politiniai kaliniai
tremties aukos

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