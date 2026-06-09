 Birželio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-06-09 06:34
BNS inf.
1963 — gimė aktorius Johnny Depp.
1963 — gimė aktorius Johnny Depp. / Scanpix nuotr.

Birželio 9-oji, antradienis, 24 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 4.44 val., leidžiasi 21.52 val. Dienos ilgumas 17.08 val.

Mėnulis (delčia) teka 1.55 val., leidžiasi 14.30 val.

Vardadieniai:

Efremas, Gintas, Gintė, Felicijonas, Felicijus, Vitalija

Birželio 9-oji Lietuvos istorijoje:

1995 — Būtingėje surengta naftos terminalo statybos pradžios ceremonija.

2020 — dėl koronaviruso pandemijos atidėjus Tokijo olimpines žaidynes, Lietuvos krepšinio federacijos Vykdomasis komitetas pratęsė federacijos prezidento Arvydo Sabonio kadenciją dar metams, o naują vadovą išrinkti nusprendė po olimpiados.

Birželio 9-oji pasaulio istorijoje:

68 — nusižudė Romos imperatorius Neronas.

1781 — gimė anglų inžinierius, pagrindinis garvežio išradėjas, George Stephenson (Džordžas Stivensonas).

1870 — mirė anglų rašytojas Charles Dickens (Čarlzas Dikensas).

1898 — Kinijos ir Didžiosios Britanijos sutartimi Honkongas 99 metams išnuomotas britams.

1904 — įvyko pirmasis Londono simfoninio orkestro koncertas.

1928 — amerikiečiai Charles Kingsford-Smith (Čarlzas Kingsfordas-Smitas) ir Charles Ulm (Čarlzas Ulmas) pirmieji perskrido Ramųjį vandenyną.

1940 — II pasauliniame kare Norvegijos kariuomenė pasidavė naciams.

1984 — pranešta apie didžiulius sugriovimus ir nuostolius per aviacijos antskrydžius virš Irano ir Irako teritorijų visame 1180 kilometrų abiejų šalių pasienyje.

1991 — 24-ių JT atstovų delegacija atvyko į Bagdadą prižiūrėti Irako cheminių ginklų sunaikinimo programos.

1992 — Italijos policija šalies pietuose areštavo daugiau nei 700 asmenų, susijusių du mafija.

2009 — iš Paryžiaus muziejaus pavogtas kelių milijonų eurų vertės Pablo Picasso (Pablo Pikaso) eskizų albumas, laikytas stiklinėje dėžėje, kuri buvo palikta neužrakinta.

2022 — JT pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios visoje Europoje užregistruota beveik 5 mln. ukrainiečių pabėgėlių.

Birželio 9-oji šou pasaulyje:

1916 — gimė elektrinės gitaros pradininkas Les Paul (Lesas Polas).

1941 — gimė grupės „Deep Purple“ klavišininkas Jon Lord (Džonas Lordas).

1963 — gimė aktorius Johnny Depp (Džonis Depas).

1969 — „The Rolling Stones“ gitaristas Brian Jones (Brainas Džounsas) paskelbė paliekąs grupę dėl besiskiriančių jo ir kitų grupės narių muzikavimo idėjų.

1981 — gimė žydų kilmės JAV aktorė Natalie Portman (Natali Portman).

1989 — amerikiečių dainininkas Prince (Pricas) įrašė dainą „Batdance“.

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