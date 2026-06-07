Birželio pirmasis sekmadienis – Tėvo diena

Žodis „tėtė“ yra vienas seniausių ir universaliausių žodžių pasaulyje. Kalbininkai mano, kad jis galėjo kilti iš pirmųjų vaikų tariamų garsų, kurie ilgainiui tapo daugelio kalbų žodžiais, apibūdinančiais tėvą. Nuo seno tėvas buvo laikomas šeimos globėju, atsakingu už jos saugumą ir gerovę.
Šiandien požiūris į tėvystę gerokai pasikeitė. Vis daugiau tėčių aktyviai dalyvauja vaikų auklėjime, leidžia laiką su šeima, rūpinasi kasdieniais vaikų poreikiais ir dalijasi atsakomybe su partnerėmis. Specialistai pabrėžia, kad stiprus ryšys tarp tėvo ir vaiko turi didelę įtaką vaiko emocinei savijautai, pasitikėjimui savimi ir socialiniams įgūdžiams.
Psichologai taip pat atkreipia dėmesį, kad vaikams svarbus ne tik motinos, bet ir tėvo dėmesys. Tėvas dažnai tampa pavyzdžiu, iš kurio vaikai mokosi bendravimo, atsakomybės ir gyvenimo vertybių. Būtent todėl kokybiškas laikas kartu yra viena vertingiausių dovanų, kurią tėvai gali suteikti savo vaikams.
Tėvo diena Lietuvoje dažniausiai minima šeimos rate – sveikinimais, rankų darbo dovanomis, bendrais pietumis ar tiesiog kartu praleistu laiku. Tai puiki proga parodyti dėkingumą žmonėms, kurie kasdien rūpinasi savo vaikais ir prisideda prie jų ateities kūrimo.
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