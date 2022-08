„Caritas“ skelbia ketvirtą paramos akciją iš okupuotų teritorijų pabėgusiems ukrainiečiams

Pasak organizacijos, šį kartą akcijos tikslas – surinkti reikalingas lėšas, už kurias būtų perkami konkretūs daiktai ir priemonės žmonėms, jau šešis mėnesius kenčiantiems nuo karo Ukrainoje.

Akcijos metu surinkta parama bus skirta iš okupuotos Luhansko teritorijos pabėgusiems ir šiuo metu Dnipre besiglaudžiantiems ukrainiečiams. Akcija organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos garbės konsulu Ukrainos Luhansko srityje Robertu Gabulu.

„Noriu atkreipti jūsų dėmesį į svarbią, trumpalaikę akciją – ji tęsis tik dvi savaites, bet ji yra nepaprastai svarbi, mums reikia operatyviai susivienyti ir pasiekti labai konkrečius tikslus siekiant Ukrainai pagelbėti“, – spaudos konferencijoje Ukrainos centre sakė akciją globojanti pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Parama bus renkama tol, kol pavyks sukaupti reikalingą paramos sumą, t.y. 50 tūkst. eurų. Iš viso „Lietuvos caritas“ skelbia suteikęs apie 1 mln. eurų vertės paramą.

D. Nausėdienė pabrėžė, jog Luhansko srities įstaigos išsikraustė į agresoriaus neužimtas teritorijas, apskrities žmonės ir visa socialinė sistema susiduria su paramos poreikiu, kartu institucijos – neįgaliųjų paramos centrai, ligoninės – bando atstatyti savo veiklą.

„Kiekvienas jūsų paaukotas euras nuims spaudimą nuo Ukrainos socialinės paramos sistemos (...), ir tai nepaprastai svarbu“, – kalbėjo ji.

Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

D. Nausėdienė dėkojo visiems Lietuvos žmonėms už jų aukas padedant Ukrainai, sakė, kad net ir mažiausias paramos žingsnis yra „milžiniškas indėlis į pergalę“.

„Lietuvos Caritas“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė sakė, kad už savo laisvę ir nepriklausomybę jau šešis mėnesius kovojantiems ukrainiečiams Lietuvos pagalba vis dar išlieka itin reikalinga.

„Susiduriama su milžiniškais bėgančių asmenų iš okupuotų teritorijų poreikiais, apgyvendinimo iššūkiais sąlyginai saugesnėse teritorijose. Šiandien turime prašymą padėti Dnipre besiglaudžiantiems ukrainiečiams, todėl kviečiame visus žmones, kurie turi galimybes, paaukoti“, – sakė ji.

Anot D. Bukeikaitės, už paaukotas lėšas bus perkami įvairūs reikalingi daiktai ir priemonės humanitariniams centrams Dnipre – skalbimo mašinos, viryklės ir kita buitinė technika, įvairios apgyvendinimui reikalingos prekės, asmeninės higienos priemonių rinkiniai, sauskelnės vaikams ir suaugusiems, nuotoliniam mokymuisi reikalingos priemonės.

„Žmonės gali prisidėti aukodami lėšas į „Lietuvos Carito“ atidaryta specialią sąskaitą, ji skelbiama „Lietuvos Caritas“ svetainėje. Bet auka kokia yra svarbi ir reikalinga (...), tikimės, kad parama bus surinkta per dvi savaites“, – kalbėjo ji.

Organizacijos vadovė pabrėžė, kad šįkart renkama finansinė parama, tačiau kvietė prisidėti ir įmones, kurios galėtų paaukoti, pavyzdžiui, buitinės technikos.

Pasak Lietuvos konsulo Luhansko srityje R. Gabulo, įvairiuose Ukrainos miestuose šiuo metu kuriami humanitariniai centrai, skirti padėti pasitraukusiems Luhansko srities gyventojams, vienas didžiausių tokių centrų – Dnipre.

Luhansko apskrities administracijos iniciatyva čia taip pat atidaryta medicinos įstaiga, skirta aptarnauti Dnipro naujakurius iš Luhansko apskrities.

„Įkuriant žmonių apgyvendinimo vietas, taip pat įstaigas, teiksiančios psichologinę bei socialinę pagalbą suaugusiems ir vaikams, trūksta elementarių, kasdieniam gyvenimui reikalingų daiktų ir priemonių. Taip pat trūksta priemonių vaikų nuotoliniam mokymuisi“, – apie iššūkius ir paramos poreikius pasakojo R. Gabulas.

„Prašau visų padėti, kadangi Luhanskas šiandien tikriausiai labiausiai nukentėjo. Šiandien iš savo teritorijos pasitraukė 350 tūkst., jie galbūt pasidalino, bet dauguma pasiliko Ukrainoje. Pasilikusiems Ukrainoje reikalinga didžiulė pagalba, kadangi žmonės – be namų, be medicininės pagalbos, be mokyklų, be darželių ir jie bijo, tikriausiai, antro karo“, – sakė jis.

„Lietuvos Carito“ duomenimis, iki šios dienos, iš okupuotos Luhansko teritorijos, įskaitant ir Sjevjerodonecką, pasitraukė apie 350 tūkst. gyventojų, iš jų apie 70 tūkst. yra vaikai.