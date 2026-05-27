Dalyje Lietuvos iškrito kruša, dangų skrodė žaibai

„Šiandien orus lemia ciklono pietvakarinis pakraštys. Daugiausia šiaurės rytinėje ir rytinėje šalies dalyje slenka debesys su trumpu lietumi, perkūnija, smarkesniais vėjo gūsiais. Kupiškio, Pakruojo ir kt. apylinkėse fiksuota netgi smulki kruša. Jeigu užfiksavote krušą, tuomet kviečiame pasinaudoti stebiu.meteo.lt platforma ir užregistruoti pavojingą reiškinį“, – trečiadienio popietę feisbuke skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Tautiečiai dalijosi ir krušos, ir stipraus vėjo bei lietaus vaizdais.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Geras oras, šiltas vėjas – tik šiek tiek lenkia beržus kieme“, – rašė vilnietė Tatjana. Kai kur ties Vilniumi gerokai palijo, buvo fiksuota kruša.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Kupiškio rajone žmonės užfiksavo ir žaibą.
„Atsitiktinai pagautas žaibukas Kupiškio rajone“, – prie nuotraukos rašė Algirdas.
Prognozuojama, kad artimiausią parą orai bus panašūs. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 5–10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 17–22, Kuršių nerijoje 13–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 27 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 23 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
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