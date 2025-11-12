Darbą pradėjus naujai kultūros ministrei, šeštąjį kartą rinksis Kultūros asamblėja

Kaip praneša organizatoriai, asamblėjos metu su kultūros bendruomene bus aptariamas „vienas klausimas“, tačiau koks – neatskleidžia.
„Rytoj pamatysite, nieko negaliu pakomentuoti“, – BNS susitikimo išvakarėse sakė Kultūros asamblėjos atstovė Ugnė Marija Gausmanė.
Pirmadienį kultūrininkai skelbė, kad nepaisant to, jog ministre paskirta socialdemokratė, lapkričio pabaigoje numatytas mitingas įvyks.
Jie teigia nepritariantys, kaip buvo paskirti viceministrai, kurie, išskyrus praėjusios savaitės pabaigoje atsistatydinusį Aleksandrą Broką, tęs darbą.
Dar iki V. Aleknavičienės patvirtinimo viceministrėmis buvo paskirtos Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, taip pat kaip kandidatu užimti šias pareigas įvardijamas buvęs ekspremjero Gintauto Palucko patarėjas Matas Drukteinis.
V. Aleknavičienė antradienį pakartojo pažadą užmegzti dialogą su protestuojančia bendruomene ir ieškoti būdų atstatyti abipusį pasitikėjimą.
„Nėra nei ministro, nei komandoje žmonių iš „Nemuno aušros“, tai dabar tikrai norėčiau tokio konstruktyvaus pokalbio su kultūros bendruomene ir aptarti problemas, kurios šiai dienai jiems yra pačios aktualiausios ir nuo kurių sprendimo mes galėtumėm atsispirti ir kartu dirbti toliau“, – kalbėjo ministrė.
Tuo metu kultūrininkai per pusantro mėnesio sako supratę, kad problemos, su kuriomis susiduria politinis laukas, yra gilesnės ir apima ne tik Kultūros ministeriją.
„Mūsų sutelkta vienybė bus skirta pilietinio raumens stiprinimui. Toliau kelsime klausimus apie politinių pažadų laikymąsi, demokratinių procesų paisymą, kultūros politikos viziją ir kompetencijas. Ir sieksime dalyvauti tolimesniuose kultūros politikos strategijos etapuose“, – teigia jie.
Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
