Dėl gausaus snygio kai kur dirba sustiprintos pajėgos

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Toliušis tvirtina, kad eismas visose rajono seniūnijose yra užtikrintas.
„Pagal turimą informaciją, visi rajono moksleiviai saugiai pasiekė ugdymo įstaigas. Šiuo metu iš Panevėžio rajono gyventojų nusiskundimų dėl kelių būklės irgi negauta. Keliai valomi ir barstomi, pagrindinės eismo arterijos yra pravažiuojamos. Nors vietomis gali būti pustymų, situacija valdoma“, – pranešime teigė E. Toliušis.
Pavojingiausi kelių ruožai barstomi smėlio ir druskos mišiniu, o seniūnijose rūpinamasi pėsčiųjų takų bei viešojo transporto stotelių nuvalymu ir pabarstymu. Šiuo metu rajono keliuose dirba 30 greiderių ir sniego valymo mašinų.
Savivaldybės duomenimis, per naktį šiame rajone iškrito apie 10–15 centimetrų sniego.
