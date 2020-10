Dėl karantino naujai į raudonąją zoną įtrauktose savivaldybėse spręs Vyriausybė

Anot jo, savivaldybės pagal sergamumą į zonas bus skirstomos penktadienį, o pats sąrašas ir rekomendacijos dėl viruso valdymo įsigalios pirmadienį. Tačiau sprendimą, ar jose įvesti karantiną, priims įprastai trečiadieniais posėdžiaujantis Ministrų kabinetas.

„Ne, penktadieniais Vyriausybė reguliariai nesirinks dėl to, kad savivaldybėse paskelbtų karantiną. Ta įprasta yra daryti trečiadieniais“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė ministras.

„Aišku, gali taip atsitikti, kad Vyriausybė susirinks ir pirmadienį, nes pirmadieniais būna covidinis komitetas, galima organizuoti ir Vyriausybės posėdį, jei būtų toks poreikis staiga paskelbti karantiną, nelaukiant trečiadienio“, – pridūrė jis.

Vyriausybė trečiadienį nusprendė savivaldybes pagal sergamumą skirstyti į žaliąją, geltonąją ir raudonąją zonas. Be to, Ministrų kabinetas paskelbė įvedantis lokalų karantiną dvylikoje į raudonąją zoną patenkančių savivaldybių, taip pat dviem savaitėms jį pratęsė Raseinių rajone.

Karantinas nuo pirmadienio įsigalios Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Pasvalio, Plungės, Skuodo, Šiaulių, Švenčionių rajonų bei Elektrėnų ir Marijampolės savivaldybėse.

Savivaldybės vertinamos, atsižvelgiant į tris kriterijus: 14 dienų sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų, teigiamų tyrimų procentinę dalį tarp atliktų tyrimų per septynias dienas ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais, procentinę dalį taip pat per septynias dienas.

Žalioji zona reiškia, kad į ją patenkančiose savivaldybėse koronaviruso pavojaus lygis yra žemas, o šį kriterijų atitinkančioms savivaldybėms nebūtina taikyti papildomų ribojimų. Į žalią zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas mažesnis negu 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų bei teigiamų tyrimų procentas per savaitę yra mažesnis negu keturi procentai.

Geltonoji zona reiškia, kad joje esančios savivaldybės, siekdamos suvaldyti tolimesnį koronaviruso plitimą, turėtų būti pasiruošusios bei atsakingai laikytis visuomenės sveikatos ekspertų rekomendacijų. Į geltonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas didesnis nei 25, bet neviršija 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – lygus ar didesnis negu keturi procentai arba sergamumas 25-150 atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – mažiau kaip keturi procentai.

Raudonoji zona laikoma pavojingiausia. Joje esančiose savivaldybėse bus svarstoma įvesti karantiną. Jį paskelbus, taip pat turėtų būti numatyti ribojimai viešam gyvenimui, renginiams, ugdymui, įvedamas privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas, atstumų laikymasis.

Į raudonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas viršija 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, teigiamų testų – keturi proc. ir daugiau, o atvejų, nesusijusių su protrūkiais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba tos, kuriose sergamumas bus didesnis negu 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, be to, savivaldybėje turi būti registruota ne mažiau kaip 10 atvejų per savaitę.