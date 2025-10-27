Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva uždarys sieną su Baltarusija

„Trečiadienį vyks Vyriausybės posėdis. Jau dabar esame pasiruošę sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė premjerė Inga Ruginienė.
Pasak jos, tai reiškia, kad ribojimai nebus taikomi diplomatams ir diplomatiniam paštui, taip pat iš Baltarusijos galės atvykti Lietuvos ir ES piliečiai.
„Bet visas kitas judėjimas bus uždarytas. Taip siunčiame signalą Baltarusijai ir sakome, kad jokia hibridinė ataka nebus toleruojama čia ir mes imsimės visų griežčiausių priemonių tokioms atakoms stabdyti“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Taip siunčiame signalą Baltarusijai ir sakome, kad jokia hibridinė ataka nebus toleruojama čia ir mes imsimės visų griežčiausių priemonių tokioms atakoms stabdyti.
I. Ruginienės teigimu, kariuomenė nuo pirmadienio imsis „visų priemonių, įskaitant ir kinetinių“ balionams numušti.
„Vakar buvo bandomieji žvalgybiniai veiksmai“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
Pasak jos, Ministrų kabinetas šią savaitę taip pat svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisinta „griežčiausia bausmė“ už kontrabandą.
„Jei anksčiau kalbėjome apie pinigines baudas ir jų didinimą, tai šiandien aptarėme, kad tai galėtų būti ir laisvės atėmimas“, – sakė I. Ruginienė.
Lietuva dėl balionų grėsmių taip pat žada konsultuotis su sąjungininkais, Užsienio reikalų ministerijai pavesta „derinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai“.
„Policija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba telkia jungtines pajėgas ir jie tą pradėjo daryti vakar. Yra išdirbtas visas veiksmų planas, kaip kovoti prieš kontrabandą. (...) Toliau šitie veiksmai tik intensyvės“, – priemones vardino I. Ruginienė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)