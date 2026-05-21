Dėl LT72 programėlės sutrikimų skelbiant apie dronų pavojų ministras šaukia institucijų pasitarimą

„Situacija bus detaliai įvertinta, o dėl techninių ir informavimo spragų bus imamasi konkrečių priemonių“, – ketvirtadienį „Facebook“ paskyroje rašė ministras.
Anot V. Kondratovičiaus, pirminiais duomenimis, ketvirtadienį informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos.
„Programėlės pralaidumas jau padidintas, problema sprendžiama, o techninis veikimas toliau stebimas realiuoju laiku“, – teigė jis.
„Turime išlikti ramūs, susitelkę ir nepasiduoti provokacijoms. Mūsų stiprybė – vienybė, pasitikėjimas institucijomis ir gebėjimas veikti racionaliai net sudėtingiausiomis aplinkybėmis“, – pridūrė ministras.
Kaip rašė BNS, Utenos apskrityje ketvirtadienį kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus du įtariamus dronus.
Dėl galimų oro atakų grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas, tuo metu irgi sutriko LT72 programėlė, dalis priedangų buvo užrakintos, nenaudotos perspėjimo sirenos.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir kitose Baltijos šalyse, Suomijoje.
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