 Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai

Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai

2026-05-20 10:37
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Dėl trečiadienį drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip BNS patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas, į priedangą nuvestas Gitanas Nausėda ir Prezidentūros darbuotojai.

Seimo rūmuose taip pat nuskambėjo raginimas eiti į priedangą, kaip patvirtino Seimo pirmininko kabineto vadovas Povilas Pinelis, į ją nuvestas Juozas Olekas.

„Dėmesio, dėmesio dėl kilusio oro atakos pavojaus visus rūmuose esančius asmenis prašome eiti į artimiausią priedangą“, – nuskambėjo per garsiakalbius Seimo rūmuose.

Kaip BNS patvirtino premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, į priedangą nuvesta ir Inga Ruginienė.

Šiame straipsnyje:
oro pavojus
priedangos
šalies vadovai

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Komentarai

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
0
Baudžiava
O jie jau patys nebegali nueiti? Ponus reikia už rankutės nuvesti?
3
0
Bankomatas null
Juos per oro pavojų reikia vesti į atviras gatves. Kiek dar žiūrėsime į šitų... neveiksnumą?
4
0
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