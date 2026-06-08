Droną Latvijoje numušė iš Šiaulių pakilę naikintuvai

Tai BNS patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis.
Kaip rašė BNS, 9.18 val. Latvijos kariuomenė paskelbė apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvų, Rėzeknės ir Alūksnės savivaldybėse.
Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus.
Po valandos socialiniame tinkle „X“ Latvijos kariuomenė pranešė apie numuštą bepilotį.
Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje, dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus.
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