Drono incidentas Lietuvoje: pateikė du galimus scenarijus

Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad dėl incidento, kai į Lietuvą iš Baltarusijos galimai įskrido bepilotis orlaivis, tikrinami įvairūs galimi variantai, tarp jų ir versija, jog joks objektas apskritai nebuvo įskridęs į šalies teritoriją.

„Tikrinamos ir kitos versijos – ar jis (dronas) vis dar Lietuvoje, o gal tai yra visiškai feikas“, – LRT radijui antradienį sakė kariuomenės vadas.

„Gali būti, kad visai nebuvo jokio objekto įskridusio į Lietuvą“, – sakė R. Vaikšnoras.

Po šio pasisakymo Š. Jasiukevičius ragino kariuomenę pradėti atvirą dialogą su visuomene, taip pat pripažinti klaidas ir skubiai pristatyti tų klaidų taisymo planus.

„Visada tikrai nuoširdžiai ir iš paskutiniųjų stengiuosi nekritikuoti mūsų kariuomenės. Dievaži, esu turbūt kokį milijoną kartų sukandęs dantis ir tylėjęs. Nes ten patriotas, pagarba valstybei, nereikia džiuginti priešų ir kolaborantų ir viską ten. Na bet, c'mon, chebra, na kiek gi galima?“ – feisbuke rašė jis.

Anot Š. Jasiukevičiaus, Lietuvos kariuomenei iš vakarykštės drono krizės reikia pasimokyti nemeluoti.

„Pradžioje praneša, kad droną stebėjo jam dar būnant Baltarusijoje, paskui generalinis komisaras pasitelkia grybautojų pajėgas drono paieškoms, o finale kariuomenės vadas pareiškia, kad jokio drono apskritai gal net ir nebuvo. Tai ką jūs ten nuo Baltarusijos stebėjote? Ir dar NATO Jungtiniam oro gynybos centrui fake info perdavėte?“ – stebėjosi visuomenininkas.

Pasimovėme ant kabliuko?

Š. Jasiukevičius taip pat svarstė gerai suplanuotos psichologinės operacijos variantą.

„Kas jei tai labai gerai suplanuota psichologinė operacija, skirta diskredituoti kariuomenę, policiją ir KAM? O mes visi pasimovėme ant to kabliuko?“ – svarstė visuomenininkas ir pateikė du galimus scenarijus.

„Baltarusijoje, palei Lietuvos sieną, skraido dronas. Mūsų radarai jį mato. Dronas nusileidžia į 200 m aukštį, dingsta iš radarų.

Toliau galimi du scenarijai:

1. Dronas skrenda tik autopilotu, pagal iš anksto numatytą maršrutą, nes dėl radiohorizonto nebuvimo, neturi valdymo. Apskrenda ratą Lietuvoje ir per negyvenamas teritorijas grįžta atgal į Baltarusiją. Todėl niekas grįžimo nefiksavo.

2. Dronas iš karto nusileidžia Baltarusijoje. Lietuvoje keli žmonės panašiu metu paskambina į policiją ir praneša apie neva tai pamatytą droną. Policija sureaguoja ir išplatina žinutę į telefonus. Dar du žmonės įkelia į socialinius tinklus vaizdo įrašus su dronais danguje. Pirmasis gali būti filmuotas Ukrainoje, nes, apart dangaus nėra matoma jokių vietovę atpažinti padeančių požymių. Antrasis video yra kaip tradiciniai ateivius ar Lochneso pabaisą vaizduojantys vaizdo įrašai – filmuotas su bulve, runkeliu ar domkratu – prastos kokybės. Be to, vienoje vietoje vaizdas peršoka. Gali būti dėl kameros zoom'o arba nekokybiško montavimo. Lyg Pašilaičiai, Medeinos g. Bet sunku nustatyti autentiškumą.

Pusė Lietuvos ieško drono, kurio niekada ir nebuvo. Likusi pusė kalba, kokie nevykėliai yra kariuomenė, KAM ir policija. Generalinis komisaras, niekada neturėjęs jokios viešųjų ryšių konsultacijos, nusišneka žurnalistams. Sparnuota frazė apie grybautojus tampa folkloro dalimi...“ – rašė Š. Jasiukevičius, omenyje turėdamas generalinio policijos komisaro Arūno Paulausko perspėjimą į mišką grybauti einantiems gyventojams pastebėjus panašius objektus nedelsiant informuoti tarnybas.

Primename, kad, anot krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, neatmetama galimybė, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – netyčia pasiklydęs į Ukrainą skridęs dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.

Savo ruožtu Užsienio reikalų ministerija (URM) laukia duomenų, ar bepilotis orlaivis iš Baltarusijos galėjo būti karinės paskirties.

Pirmadienį galimai nukritęs dronas nebuvo surastas, paieškos tęsiamos antradienį.