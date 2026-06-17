Dvyliktokai laikys tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzaminus

Antrąją šių egzaminų dalį, laikomą dvyliktoje klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys, kurių kiekviena verta 30 taškų.
Pirmoje užduoties dalyje dvyliktokams bus pateikiami literatūros ir kiti kultūros tekstai, iš kurių bent vienas turi būti parenkamas iš grožinės literatūros. Bendra tekstų apimtis – iki 800 žodžių. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), klausimai gali būti trumpojo atsakymo, kai reikia įrašyti žodį, skaičių, trumpą frazę, pateikti pavyzdžių ar pan., ir atvirojo atsakymo.
Tuo metu teksto kūrimo užduotyje abiturientams pateikiamos dvi rašinio temos ir tekstas interpretacijai pasirinktinai. Pažymėtina, jog kurdamas samprotaujamojo pobūdžio tekstą, moksleivis privalo pasiremti bent dviem grožinės literatūros kūriniais.
Egzamino trukmė – 4 valandos. Patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.
Kaip skelbta, pagrindinė VBE sesija prasidėjo birželio 1 d.
Jos metu vienuoliktokams dar reikės atlikti inžinerinių technologijų, filosofijos bei geografijos egzaminų pirmųjų dalių užduotis. Tuo metu dvyliktokai šią savaitę dar laikys fizikos bei chemijos egzaminus.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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