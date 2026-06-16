Ekspertas įvertino matematikos egzaminą: skaičiuotuvas viską padaro

Radvilų gimnazijos direktorė Egidija Nausėdienė atkreipė dėmesį, kad prieš matematikos egzaminą mokinių nuotaikos buvo kitokios.
„Žinokite, jaudinasi, sako, kad įtampa yra – tikrai ne taip kaip prieš kitus egzaminus. Matematika yra vienas iš tų egzaminų, kuris ir taip, pats dalykas sunkus, bet reikia ir išlaikyti, jei nori studijuoti. Tai vienas tų egzaminų, kuris tikrai turi lemiamą svorį“, – neslėpė ji.
Tiesa, ir po egzamino vienuoliktokai nespirgo džiaugsmu.
Tam, kad egzaminą išlaikytų, reikėjo surinkti 25 taškus iš 100, o pirmadienį maksimaliai buvo galima gauti 40.
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„Egzaminas nėra išlaikytas, nes surinkta 19 iš 40, bet aš pasistengsiu kitais metais geriau parašyti“, – tvirtino vienuoliktokas Dominykas.
„Nebuvo nei labai sunku, nei lengva – gavau 23 taškus. Pasiruošiau neblogai“, – dalijosi vienuoliktokas Motiejus.
Kiti sakė esą tokio egzamino ir tikėjosi, tad per daug nevargo.
„Atitinka praeitų metų egzaminą ir, manyčiau, kad tikrai nebuvo pats sunkiausias, t. y. bent A lygio“, – tikino vienuoliktokė Tautvydė.
Tiesa, Vilniaus universiteto matematikos docentas Dainius Dzindzalieta pastebėjo kelias klampias užduotis, tačiau teigė esą sunkiu egzamino nelaiko, o ypač tiems mokiniams, kurie buvo paruošti naudotis skaičiuotuvais.
„Skaičiuotuvas viską padaro, tad jei tu moki skaičiuotuvu dirbti, vadinasi, bent pusę egzamino tikrai išspręsi. Nereikia net jokio supratimo, ką tu darai“, – neslėpė vyras.
Anot pašnekovo, didžiausia problema bus tuomet, kai dvyliktoje klasėje šiems mokiniams skaičiuotuvai padėti nebegalės.
„Patys mokytojai nežino, kaip tuos mokinius ruošti, nes dvyliktoje klasėje iš tų pačių temų jau jiems reikės spręsti be skaičiuotuvo ir sprendimą rašyti. Dalis mokyklų pasirenka, kad dabar išmoko spręsti vos ne spėjimo būdų su skaičiuotuvu, o po to dvyliktoje klasėje iš naujo tas temas moko“, – aiškino D. Dzindzalieta.
Tiesa, Nacionalinės švietimo agentūros ekspertai su matematiku nesutiko.
„Žinote, skaičiuotuvu pasinaudoti irgi reikia turėti supratimo, išmanymo ir įgūdžių. Užduotis ir yra konstruojama, kad 50 proc. užduoties sudaro slenkstinio ar patenkinamo lygio užduotys, t. y. tos, kurias mokiniai sprendžia ugdymo procese“, – teigė Nacionalinės švietimo agentūros vadovo pavaduotoja Asta Ranonytė.
Kai kurie tėvai stebėjosi ir tuo, kad šiemet mokiniai egzaminą išlaikę A lygiu, o kitąmet nusprendę, kad užteks B lygio, turėtų perlaikyti kito lygio pirmą dalį.
„Formaliai taip yra, kadangi konstruojama visiškai kita užduoties struktūra, kitas turinys. Tam, kad būtų suskaičiuojamas lygiavertis rezultatas, jis yra sumuojamas iš dviejų to paties lygio užduočių“, – pasakojo A. Ranonytė.
Prieš savaitę matematikos antrą dalį laikė dvyliktokai. Dauguma skundėsi nesupratę ar nesugebėję išspręsti tikimybių užduoties. Tiesa, matematikos ekspertai taip pat buvo nustebę esą mokykliniuose vadovėliuose nieko panašaus nebuvo matę.
Negana to, daugiau kaip 10 tūkst. mokinių jau pasirašė peticiją dėl per sudėtingo ir mokymo programos neatitikusio egzamino.
„Tikrai mačiau, girdėjau, susipažinau, kas yra peticijoje. Dabar vertinimo komisija dirba, vertina ir pateiks rezultatus. Jei tikrai bus užduotys, kurios neatitinka ugdymo programos, vadinasi, bus siūloma arba jas užskaityti arba jas anuliuoti“, – tvirtino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
LNK.LT primena, jog visų egzaminų rezultatų tikimasi sulaukti birželio pabaigoje.
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