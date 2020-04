Epidemiologai vertina situaciją Troškūnų palaikomo gydymo ir slaugos ligoninėje

Įstaigoje dirba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, į pagalbą pasitelkti organizuojančios regiono įstaigos – Respublikinės Panevėžio ligoninės (RPL) – specialistai.



Kaip ministeriją informavo RPL direktorius Arvydas Skorupskas, su Anykščių ligoninės vadovu aptartas veiklos planas, numatyta, kaip toliau bus užtikrinama visa pacientams reikalinga pagalba. Taip pat įvertintos hospitalizavimo galimybės. Jei to prireiktų, pacientai būtų pervežti į RPL Infekcinių ligų kliniką. Be to, Troškūnų palaikomo gydymo ir slaugos ligoninei iš valstybės rezervo papildomai bus perduota asmens apsaugos priemonių.



Kaip informuota SAM, šiuo metu Troškūnų palaikomo gydymo ir slaugos ligoninėje gydoma 18 pacientų, profilaktiškai visiems jiems prieš keletą dienų atlikti testai neigiami. Artimiausiu metu tyrimus numatoma pakartoti.



Šiuo metu turimais duomenimis, koronavirusine infekcija yra užsikrėtęs vienas darbuotojas.