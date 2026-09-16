Etikos sargai spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare

VTEK pirmininkės pavaduotoja Virginija Aleksejūnė praėjusią savaitę BNS teigė, kad komisija yra gavusi Kauno rajono savivaldybės prašymą pradėti tyrimą, tačiau jei pateiktos informacijos nepakaktų, VTEK posėdžio metu gali nuspręsti toliau rinkti papildomus duomenis.
Pasak V. Aleksejūnės, savivaldybė prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus.
Savo ruožtu Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų yra taip pat kreipęsis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) bei Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT).
Kaip rašė BNS, Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su E. Morkūnu susijusia įmone.
Skaičiuojama, kad 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.
Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė laikinai nuo pareigų nušalino Raudondvario dvaro laikinąją direktorę Kotryną Ingą Morkūnaitę ir jos pavaduotoją E. Morkūną.
Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios viešosios įstaigos pirkimais politikai ir žiniasklaida aktyviau ėmė domėtis po LRT paskelbto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio dvejones dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare.
Tyrimas taip pat parodė, kad Raudondvario dvare įdarbinta daugiau socialdemokratų aplinkos žmonių. Po šios informacijos V. Makūnas sudarė darbo grupę galimiems pažeidimams dėl įdarbinimo nagrinėti.
Be to, Kauno rajono savivaldybės administracija yra pradėjusi vidinį tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, kuria taip pat dirba A. Sinkevičienė, ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.
Teigiama, jog šio skyriaus, kuris buvo įkurtas A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų, vedėja ji tapo be konkurso, kaip lūkesčius viršijusi valstybės tarnautoja.
Pati A. Sinkevičienė anksčiau atmetė bet kokią jos vyro įtaką karjerai savivaldybės administracijoje ir dvare, akcentuodama savo profesinius pasiekimus bei ilgametį darbą Kauno rajono viešajame sektoriuje.
Visgi Seimo Antikorupcijos komisija nutarė vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare.
Be kita ko, VTEK trečiadienį spręs ir dėl visuomenininko, Vilniaus „Žalgirio“ prezidento Andriaus Tapino galimai nedeklaruotų privačių interesų.
Apie galimą interesų konfliktą klausimų kilo po to, kai paaiškėjo, jog į Vilniaus „Žalgirio“ gegužę skelbtą komercinės komunikacijos koordinatoriaus konkursą buvo priimtas A. Tapino sūnus.
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