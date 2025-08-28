Garbačiauskaitė-Budrienė: ne politikai turi užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę LRT

„LRT klausimas atskiru punktu koalicinėje sutartyje yra beprecedentis atvejis. Žodžio laisvė ir nuomonių įvairovė yra pamatiniai visuomeninio transliuotojo veiklos principai, įtvirtinti LRT įstatyme, LRT redakcinėje politikoje, etikos kodekse ir kituose veiklą reguliuojančiuose dokumentuose, apie tai yra ne kartą pasisakęs Konstitucinis Teismas. Todėl atskirai politinių jėgų koalicinėje sutartyje išskirtas punktas kelia nerimą, kad bus ketinama varžyti redakcinį savarankiškumą“, – komentare Eltai teigė LRT generalinė direktorė.
Pasak jos, pastaruoju metu įvairiose Europos valstybėse matomi politikų bandymai tariamai užtikrinti žodžio laisvę virsta spaudimu redakcijoms.
„Europoje pastaraisiais metais ne kartą matėme, kuo baigiasi politikų bandymai tariamai užtikrinti žodžio laisvę – tai virto spaudimu, kišimusi į žurnalistų veiklą ir nepriklausomumo ribojimu“, – dėstė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Jei valdančioji dauguma neturi tokio užmojo, toks punktas koalicijos sutartyje neturėjo atsirasti, nes ne politikai turi užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę LRT“, – apibendrino ji.
Kaip skelbta, pirmadienį socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime pasirašė koalicinę sutartyje, kurioje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „Žinių radijui“ tvirtino, kad nereikėtų baimintis, jog valdžia ims kištis į LRT turinį. Vis tik, politikė pažymėjo, kad visuomeninis transliuotojas turėtų veikti ne kaip komercinio pobūdžio kanalas ir skleisti daugiau visuomenei aktualių, socialinių žinučių.
