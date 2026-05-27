Gegužės 27-oji – Tarptautinė marketingo diena: kuo ji ypatinga?

F. Kotleris pasaulyje išgarsėjo savo darbais apie rinkodarą, vartotojų elgseną ir verslo strategijas. Jo knygos iki šiol laikomos vienomis svarbiausių marketingo studijų srityje. Dėl šios priežasties Tarptautinė marketingo diena tapo simboliniu pagerbimu ne tik marketingo specialistams, bet ir pačiai rinkodaros evoliucijai.
Šios dienos tikslas – priminti, kad marketingas šiandien yra kur kas daugiau nei reklama. Jis apima komunikaciją, kūrybiškumą, vartotojų poreikių analizę, socialinius tinklus, prekės ženklų kūrimą ir net dirbtinio intelekto sprendimus. Marketingo specialistai padeda įmonėms pasiekti auditoriją, išsiskirti konkurencingoje rinkoje ir kurti ryšį su žmonėmis.
Tarptautinės marketingo dienos proga įvairiose šalyse organizuojamos konferencijos, diskusijos, apdovanojimai ir profesiniai renginiai. Lietuvoje šią dieną mini Lietuvos marketingo asociacija (LiMA), kuri suburia rinkodaros profesionalus į renginius, viktorinas bei diskusijas apie naujausias tendencijas.
Šventės iniciatoriai ragina gegužės 27-ąją nepamiršti pasveikinti marketingo srityje dirbančių žmonių ir padėkoti jiems už kūrybiškumą, inovacijas bei gebėjimą formuoti šiuolaikinę komunikaciją.
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