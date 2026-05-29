Gegužės 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.54 val., leidžiasi 21.39 val. Dienos ilgumas 16.45 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 3.25 val., teka 20.26 val.
Vardadieniai:
Algedas, Erdvilė, Magdelena, Mažrimas, Teodozija
Datos:
Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena
Nacionalinė vyrų diena
Europinė kaimynų diena
Gegužės 29-oji Lietuvos istorijoje:
1565 — mirė kunigaikštis, LDK valstybės ir žymiausias reformacijos veikėjas Mikalojus Radvila Juodasis, Žygimanto Augusto svarbiausias patarėjas ir pagalbininkas. Gimė 1515 m.
1875 — mirė Žemaičių vyskupas, blaivybės sąjūdžio iniciatorius, rašytojas Motiejus Valančius. Gimė 1801 m.
1976 — Čikagoje mirė lakūnas, kuriam pirmajam Lietuvos aviacijoje suteiktas aviacijos majoro laipsnis, Leonardas Peseckas. Gimė 1899 m. Biržų apskrityje.
1981 — Širvintose praūžė stipriausias iki tol Lietuvoje užregistruotas viesulas. Aukų pareikalavęs viesulas sugriovė nemažai namų, vėjo greitis siekė apie 70 m per sekundę.
1988 — popiežius Jonas Paulius II paskyrė vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu.
2008 — kino ir televizijos kūrėjams pirmą kartą įteikti „Sidabrinės gervės“ apdovanojimai.
2020 — Mažeikių rajone, Birbiliškės kaime, smurtu artimoje aplinkoje įtartas vyras nušovė policijos pareigūną Saulių Žymantą bei sužalojo jo kolegę. Pareigūną nušovusio vyro kūnas vėliau rastas sudegusio namo gaisravietėje.
Gegužės 29-oji pasaulio istorijoje:
1453 — turkai užėmė Bizantijos imperijos sostinę Konstantinopolį.
1943 — II pasaulinio karo metais amerikiečiai laimėjo mūšį prieš japonus dėl Aleutų salų.
1953 — Naujosios Zelandijos alpinistas Edmond Hillary (Edmondas Hilaris) drauge su Nepalo šerpu pirmieji pasaulyje įkopė į aukščiausią pasaulio viršukalnę – Everestą.
1985 — 38 futbolo aistruoliai žuvo ir 375 buvo sužeisti, Briuselio Heiselio stadione įgriuvus tribūnoms prieš UEFA taurių laimėtojų taurės turnyro finalines rungtynes.
1989 — Japonijos teismo sprendimu gydytojams suteikta teisė vėžio diagnozės atveju apie tai neinformuoti pacientų.
1991 — Kroatija pasiskelbė nepriklausoma valstybe, o po mėnesio formaliai išstojo iš Jugoslavijos sudėties.
1999 — generolas Olusegun Obasanjo (Olusegunas Obasandžas) davė demokratiškai išrinkto Nigerijos prezidento priesaiką, užbaigdamas 15 metų trukusį karinį valdymą daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos valstybėje.
2019 — Pasaulio sveikatos organizacija nusprendė nebeklasifikuoti translytiškumo kaip psichinės ligos.
Gegužės 29-oji šou pasaulyje:
1956 — gimė dainininkė, pop karaliaus Michael Jackson (Maiklo Džeksono) sesuo LaToya Jackson (Latoja Džekson).
1967 — gimė „Oasis“ vokalistas ir gitaristas Noel Gallagher (Noelas Gelegeris).
1975 — gimė Melanie Janine Brown (Melani Žanin Braun) – buvusios pop grupės „Spice Girls“ narė.
1981 — įvyko pirmasis amerikiečių dainininko Prince (Princo) koncertas Europoje.
1982 — grupė „Clash“ išleido albumą „Combat Rock“ .
2005 — būdamas 78 metų po dviejų mėnesių ligos mirė Oscar Brown (Oskaras Braunas) jaunesnysis, legendinis ritmenbliuzo ir džiazo dainininkas.
2010 — būdamas 74 metų mirė JAV aktorius ir režisierius Dennis Hopper (Denisas Hoperis).
2010 — Vokietijos atstovė Lena Mayer-Landrut (Lena Majer-Landrut) Oslo scenoje su pakilia popbalade „Satellite“ („Palydovas“) įveikė 24 varžovus ir laimėjo 55-ąjį Eurovizijos dainų konkursą.
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