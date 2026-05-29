 Gegužės 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gegužės 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-05-29 06:37
BNS inf.

Gegužės 29-oji, penktadienis, 22 savaitė.

Melanie Janine Brown
Melanie Janine Brown / Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 4.54 val., leidžiasi 21.39 val. Dienos ilgumas 16.45 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 3.25 val., teka 20.26 val.

Vardadieniai:

Algedas, Erdvilė, Magdelena, Mažrimas, Teodozija

Datos:

Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena

Nacionalinė vyrų diena

Europinė kaimynų diena

Gegužės 29-oji Lietuvos istorijoje:

1565 — mirė kunigaikštis, LDK valstybės ir žymiausias reformacijos veikėjas Mikalojus Radvila Juodasis, Žygimanto Augusto svarbiausias patarėjas ir pagalbininkas. Gimė 1515 m.

1875 — mirė Žemaičių vyskupas, blaivybės sąjūdžio iniciatorius, rašytojas Motiejus Valančius. Gimė 1801 m.

1976 — Čikagoje mirė lakūnas, kuriam pirmajam Lietuvos aviacijoje suteiktas aviacijos majoro laipsnis, Leonardas Peseckas. Gimė 1899 m. Biržų apskrityje.

1981 — Širvintose praūžė stipriausias iki tol Lietuvoje užregistruotas viesulas. Aukų pareikalavęs viesulas sugriovė nemažai namų, vėjo greitis siekė apie 70 m per sekundę.

1988 — popiežius Jonas Paulius II paskyrė vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu.

2008 — kino ir televizijos kūrėjams pirmą kartą įteikti „Sidabrinės gervės“ apdovanojimai.

2020 — Mažeikių rajone, Birbiliškės kaime, smurtu artimoje aplinkoje įtartas vyras nušovė policijos pareigūną Saulių Žymantą bei sužalojo jo kolegę. Pareigūną nušovusio vyro kūnas vėliau rastas sudegusio namo gaisravietėje.

Gegužės 29-oji pasaulio istorijoje:

1453 — turkai užėmė Bizantijos imperijos sostinę Konstantinopolį.

1943 — II pasaulinio karo metais amerikiečiai laimėjo mūšį prieš japonus dėl Aleutų salų.

1953 — Naujosios Zelandijos alpinistas Edmond Hillary (Edmondas Hilaris) drauge su Nepalo šerpu pirmieji pasaulyje įkopė į aukščiausią pasaulio viršukalnę – Everestą.

1985 — 38 futbolo aistruoliai žuvo ir 375 buvo sužeisti, Briuselio Heiselio stadione įgriuvus tribūnoms prieš UEFA taurių laimėtojų taurės turnyro finalines rungtynes.

1989 — Japonijos teismo sprendimu gydytojams suteikta teisė vėžio diagnozės atveju apie tai neinformuoti pacientų.

1991 — Kroatija pasiskelbė nepriklausoma valstybe, o po mėnesio formaliai išstojo iš Jugoslavijos sudėties.

1999 — generolas Olusegun Obasanjo (Olusegunas Obasandžas) davė demokratiškai išrinkto Nigerijos prezidento priesaiką, užbaigdamas 15 metų trukusį karinį valdymą daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos valstybėje.

2019 — Pasaulio sveikatos organizacija nusprendė nebeklasifikuoti translytiškumo kaip psichinės ligos.

Gegužės 29-oji šou pasaulyje:

1956 — gimė dainininkė, pop karaliaus Michael Jackson (Maiklo Džeksono) sesuo LaToya Jackson (Latoja Džekson).

1967 — gimė „Oasis“ vokalistas ir gitaristas Noel Gallagher (Noelas Gelegeris).

1975 — gimė Melanie Janine Brown (Melani Žanin Braun) – buvusios pop grupės „Spice Girls“ narė.

1981 — įvyko pirmasis amerikiečių dainininko Prince (Princo) koncertas Europoje.

1982 — grupė „Clash“ išleido albumą „Combat Rock“ .

2005 — būdamas 78 metų po dviejų mėnesių ligos mirė Oscar Brown (Oskaras Braunas) jaunesnysis, legendinis ritmenbliuzo ir džiazo dainininkas.

2010 — būdamas 74 metų mirė JAV aktorius ir režisierius Dennis Hopper (Denisas Hoperis).

2010 — Vokietijos atstovė Lena Mayer-Landrut (Lena Majer-Landrut) Oslo scenoje su pakilia popbalade „Satellite“ („Palydovas“) įveikė 24 varžovus ir laimėjo 55-ąjį Eurovizijos dainų konkursą.

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