Gegužės 29-oji – Nacionalinė vyrų diena

Ši diena Lietuvoje dažniausiai minima paskutinį gegužės penktadienį. Per daugelį metų ji tapo žinoma dėl netradicinių ir linksmų renginių, pritraukiančių dalyvius bei žiūrovus iš įvairių šalies miestų. Vienas garsiausių renginių – futbolo purve čempionatas „Purvaspirdis“, kuriame komandos varžosi purvo aikštėje. Taip pat organizuojamos azartiškos vyrų plaukimo varžybos ant pripučiamų moterų „Barakuda“ ir kitos pramogos.
Šventės organizatoriai pabrėžia, kad ši diena nėra susijusi vien tik su stereotipais apie vyriškumą. Ji skirta priminti apie draugystę, aktyvų laisvalaikį, humoro jausmą ir bendruomeniškumą. Nacionalinė vyrų diena taip pat tampa proga bent trumpam pabėgti nuo kasdienių rūpesčių ir tiesiog gerai praleisti laiką.
Pastaraisiais metais vis daugiau kalbama ir apie vyrų emocinę bei fizinę sveikatą, todėl tokios dienos skatina atkreipti dėmesį ir į savijautą bei gyvenimo balansą. Gegužės 29-oji Lietuvoje dažnai minima linksmai, triukšmingai ir su gera humoro doze.
Naujausi komentarai