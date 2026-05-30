Gegužės 30-oji – Automechanikų ir autoelektrikų profesinė diena

Automechaniko darbas reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir fizinės ištvermės. Specialistams tenka dirbti sudėtingomis sąlygomis, kelti sunkias detales, diagnozuoti gedimus ir nuolat domėtis naujomis technologijomis. Tuo metu autoelektrikai specializuojasi elektronikos ir elektros sistemų gedimų šalinime – ši sritis tampa vis svarbesnė moderniuose automobiliuose.
Ši profesinė diena minima paskutinį gegužės šeštadienį. Jos tikslas – populiarinti automechanikų ir autoelektrikų profesijas bei priminti jų svarbą kasdieniame gyvenime. 2023 metais Lietuvos žurnalistų autoklubas šia proga pirmą kartą surengė geriausio Lietuvos sunkvežimių mechaniko rinkimus.
Specialistai primena, kad automobilio technine būkle reikėtų rūpintis reguliariai, o ne tik tada, kai transporto priemonė sugenda. Periodinės patikros gali padėti anksti pastebėti problemas ir išvengti didelių gedimų ar pavojingų situacijų kelyje. Ypač svarbu automobilį patikrinti prieš ilgesnes keliones.
Pasaulyje automobilių skaičius nuolat auga, todėl automechanikų poreikis išlieka didelis. Jie remontuoja ne tik lengvuosius automobilius, bet ir sunkvežimius, motociklus, statybinę techniką, greitosios pagalbos ar gaisrines transporto priemones. Gegužės 30-oji – puiki proga padėkoti žmonėms, kurių darbas dažnai lieka nepastebėtas, tačiau yra itin svarbus kiekvieno vairuotojo saugumui.
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