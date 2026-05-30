Gegužės 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.53 val., leidžiasi 21.40 val. Dienos ilgumas 16.47 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 3.41 val., teka 21.43 val.
Vardadieniai:
Ferdinandas, Joana, Jomilė, Normantas, Vyliaudas, Žaneta
Datos:
Automechanikų ir autoelektrikų profesinė diena
Gegužės 30-oji Lietuvos istorijoje:
1609 — Tilžėje gimė Danielius Kleinas, kunigas, kalbininkas, pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius. Mirė 1666 m.
1826 — gimė Zigmantas Sierakauskas, 1863 m. sukilimo Lietuvos sukilėlių vadas.
1864 — slopindamas 1863–1864 metų sukilimą Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas Lietuvoje uždraudė blaivybės brolijas.
1891 — Peterburge gimė baleto artistė, baletmeisterė, dailininkė, pedagogė, scenografė, tapytoja Olga Dubeneckienė-Kalpokienė. Mirė 1967 m.
1950 — Vilniuje susprogdintas 1916 m. pagal architekto Antano Vivulskio projektą pastatytas Trijų Kryžių paminklas. Atstatytas 1989 metų birželį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyva.
1953 — sovietų saugumas iš Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio asmens sargybinio kankinimais išgavo jo bunkerio vietą. Pro vėdinimo angas į bunkerį įmetę dujines granatas sovietai suėmė ketverius metus labiausiai ieškotą lietuvių kovotoją.
1994 — privatizuota valstybinė trąšų gamybos įmonė „Azotas“. Ji pervadinta bendrove „Achema“.
2014 — Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje, vainikuotas „Poezijos pavasario“ laureatas poetas Kęstutis Navakas.
2024 — Panevėžyje atidarytas tapytojo, grafiko, rašytojo, knygų iliustratoriaus, performansų autoriaus Stasio Eidrigevičiaus menų centras „Stasys Museum“.
Gegužės 30-oji pasaulio istorijoje:
1431 — Jeanne d'Arc (Žana dArk) per Šimtametį karą vadovavusi prancūzų kariuomenei mūšyje prieš anglus, ir pasiekusi pergalę, buvo apkaltinta erezija ir sudeginta ant laužo.
1593 — Londone nužudytas anglų dramaturgas Christopher Marlow (Kristoferis Marlou).
1778 — mirė žinomas prancūzų rašytojas ir filosofas Voltaire (Volteras). Tikrasis jo vardas Francois Marie Arouet (Fransua Mari Arujė). Gimė 1694 m.
1814 — gimė Rusijos anarchistų lyderis Michail Bakunin (Michailas Bakuninas).
1814 — buvo pasirašyta viena iš Paryžiaus taikos sutarčių (kita pasirašyta 1815 m.), nutraukusi Napoleono karus. Sutartis buvo pasirašyta tarp Prancūzijos ir Austrijos, Didžiosios Britanijos, Prūsijos, Rusijos, Švedijos, Portugalijos.
1925 — britų policininkams Šanchajuje nužudžius 13 demonstrantų, Kinijoje pradėti boikotuoti Didžiosios Britanijos gaminiai.
1963 — uragano aukomis Pakistano rytuose tapo 10 000 gyventojų.
1992 — JT Saugumo taryba įvedė prekybos sankcijas Serbijai ir Juodkalnijai.
1994 — Izraelis paleido šimtus nelaisvėje kalintų palestiniečių.
1995 — Rusija formaliai pasisakė už bendradarbiavimo plėtimą su NATO, tačiau įspėjo, jog aljanso plėtimas į Rytus gali suskaldyti Europą.
1998 — žemės drebėjimo aukomis Afganistano šiaurėje tapo tūkstančiai provincijos gyventojų.
Gegužės 30-oji šou pasaulyje:
1955 — gimė pankroko grupės „The Clash“ būgnininkas Nicky Headon (Nikis Hedonas).
1958 — gimė švedų pop grupės „Roxette“ vokalistė Marie Fredriksson (Mari Fredrikson).
1968 — „The Beatles“ pradėjo įrašinėti albumą „The White Album“.
1992 — susituokė dainininkai Paul Simon (Polas Saimonas) ir Edie Brickell (Edi Brikel).
1998 — Geri Halliwell (Geri Holivel), žinoma kaip „Ginger Spice“ iš grupės „Spice Girls“, patvirtino paliksianti grupę.
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