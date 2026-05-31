Gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be tabako

Tabakas žmonijai žinomas jau tūkstančius metų. Iki XV amžiaus jis buvo vartojamas tik Amerikos žemyno vietinių gyventojų, kurie tabaką laikė magišku ir net gydomųjų savybių turinčiu augalu. Į Europą tabakas atkeliavo po Kristupo Kolumbo kelionių, o vėliau greitai paplito visame pasaulyje. Nors ilgą laiką jis buvo laikomas net vaistu, ilgainiui mokslininkai įrodė itin žalingą jo poveikį žmogaus organizmui.
Šiandien žinoma, kad rūkymas didina plaučių vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų bei kitų sunkių susirgimų riziką. Pavojingas ne tik aktyvus, bet ir pasyvus rūkymas – nuolatinis buvimas prirūkytoje aplinkoje taip pat kenkia sveikatai. Ypač jautrūs tabako dūmams yra vaikai ir nėščios moterys.
Specialistai pabrėžia, kad daugelis žmonių pradeda rūkyti dar paauglystėje, dažnai siekdami atrodyti vyresni ar savarankiškesni. Vis dėlto priklausomybė nuo nikotino gali išlikti daugelį metų ir turėti rimtų pasekmių sveikatai. Statistika rodo, kad dėl rūkymo pasaulyje kasdien miršta tūkstančiai žmonių, o vidutiniškai rūkantieji praranda kelerius gyvenimo metus.
Pasaulinės dienos be tabako proga įvairiose šalyse organizuojamos prevencinės akcijos, paskaitos, nemokamos konsultacijos ir socialinės kampanijos. Ši diena primena, kad net maži žingsniai atsisakant žalingų įpročių gali turėti didelę naudą žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei.
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