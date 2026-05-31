Gegužės 31-oji – Pasaulinė šviesiaplaukių diena

2006 metais UNESCO gegužės 31-ąją paskelbė Pasauline šviesiaplaukių diena. Įvairiuose pasaulio miestuose šia proga rengiami šviesiaplaukių paradai, fotosesijos, konkursai ir linksmi renginiai. Šventė dažnai minima su humoru, gera nuotaika ir žaismingais akcentais.
Per daugelį metų apie blondines sukurta daugybė stereotipų, filmų personažų ir anekdotų. Nors dažnai juose šviesiaplaukės vaizduojamos kaip naivios ar išsiblaškiusios, specialistai pabrėžia, kad tai tėra humoristiniai stereotipai, neturintys nieko bendro su tikrove. Nepaisant to, „blondinės“ įvaizdis iki šiol išlieka viena ryškiausių popkultūros temų.
Istoriškai šviesūs plaukai dažnai buvo siejami su jaunyste, išskirtinumu ir grožiu. Dėl šios priežasties daugelis moterų renkasi plaukų šviesinimą ar dažymą. Šviesiaplaukės herojės dažnai matomos reklamose, kine ir mados industrijoje.
Pasaulinė šviesiaplaukių diena šiandien labiau siejama su pozityvumu, linksmybėmis ir saviraiška. Tai proga pasijuokti iš stereotipų, pasidžiaugti savo išvaizda ir priminti, kad humoro jausmas kartais yra geriausias atsakas į išankstines nuomones.
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