Gėjų lygos vadovas V. Simonko: Celofanas lindo ir prie manęs

Protestuoti prieš eiseną kvietęs rinktis savo pasekėjus prieštaringai vertinamas Antanas Kandrotas-Celofanas didelio palaikymo nesulaukė, tačiau vėl tapo aptarinėjamas visuomenės.

Dėmesio jis sulaukė tuomet, kai norėdamas asmenukės prisiartino prie Seimo nario Vytauto Tomo Raskevičiaus, neslepiančio savo homoseksualumo.

Parlamentaras greta atsistojusį garsųjį protestuotoją staiga ėmė ir pabučiavo. Tai sulaukė minios ovacijų ir juoko. Iš pradžių Celofanas reagavo ramiai, bet po to ėmė grąsinti, kad skųsis policijai: „Rašysiu pareiškimą dėl seksualinio priekabiavimo. Raskevičius puolė mane bučiuoti prieš mano valią. Jei ne pareigūnai, būtų gavęs į dantis.“

UŽDARYTI >





























































































































































































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

„Vilnius Pride 2023: vis dar einam“ | 112 nuotr.



















Po šio įvykio viešojoje erdvėje pasipylė daugybė nuomonių. Vieni sveikino, kad V. T. Raskevičiaus elgesys buvo pamoka, kiti tai vertino kaip nederamą veiksmą, kaip privatumo pažeidimą. Net įžvelgtas LGBT bendruomenės įvaizdžio menkinimas.

Sostinės policija žada pradėti administracinę teiseną dėl šeštadienį per LGBTIQ eitynes Vilniuje minioje važiavusio automobilio, taip pat vertina Antano Kandroto skundą dėl parlamentaro T. V. Raskevičiaus veiksmų eitynių metu. A. Kandrotas dėl to parašė skundą, pareigūnai jį dar vertina.

Lietuvos gėjų lygos įkūrėjas ir vadovas Vladimir Simonko sutiko pasidalyti įspūdžiais iš šių LGBTQ+ bendruomenės eitynių.

Galbūt tai bus gera pamoka mūsų parlamentarams iš pradžių pagalvoti, o po to padaryti.

– Kaip vertinate paradą ir po jo pasipylusius įvairius vertinimus? Vieni sveikina V. T. Raskevičių dėl bučinio, kiti vertina netgi labai kritiškai.

– Tema jautri. Pabandykime vertinti eitynes. Bendruomenei ir pilietinei visuomenei ir plačiau – miesto svečiams tikrai reikia tokių renginių. Jie reikalingi tam tikrai konsolidacijai. Šios eitynės galėtų būti dar vienas iš daugelio signalų mūsų politikams būti drąsiems, nebijoti tam tikrų opozicijos pasmerkimo, eiti priekyje ir nešti lygybės vėliavą. Jeigu konkrečiai – padaryti savo pažadėtus darbus. Ne aš ėjau į politiką, ne aš žadėjau mūsų bendruomenei. Buvo žadėta daugybė pokyčių ir netgi dienų skaičius, per kiek jie bus įgyvendinti. Tai vertinu, kaip jaunosios politikų kartos nepatyrimą. Jeigu viskas būtų taip lengva, jau seniai gyventume kaip Vakarų Europoje. Staigūs pokyčiai greitai nevyksta.

– Gal ir nereikia, kad pokyčiai staigiai vyktų?

– Jūsų gyvenime 30 metų ką nors reiškia? Pridėjus dar 30 metų, pokyčių (kalba apie vis dar nepriimamą tos pačios lyties asmenų partnerystės įstatymą, - aut. past.) aš jau nesulauksiu. 30 metų nepriklausomoje Lietuvoje duoda man teisę tikėtis pokyčių. Estai parodė, kad jie savo piliečius gerbia labiau, nei yra gerbiami Lietuvos piliečiai.

– LGBTQ+ eisenos visuomenėje sutinkamos vis ramiau, sulaukia vis daugiau palaikymo ir mažiau pasipriešinimo. Kaip manote, kodėl Seimo nario bučinys homofobiškais pasisakymais garsėjančiam skandalistui sulaukė tokio atgarsio?

– Paradai Lietuvoje ne visur praeina taip ramiai kaip Vilniuje. 2021 m. eisena Kaune parodė, kad čia reikia dar n eitynių surengti. Vilniuje ši sąlyginė ramybė nebuvo duotybė nuo pat pradžių. Tam reikėjo prieš 10 metų išdrįsti pradėti priešintis homofobinei visuomenės daliai. Pokyčiai ateina per žmonių drąsą ir norą kovoti už savo teises. Jeigu nustosime tai daryti, grįš tamsūs laikai. Vaivorykštės perėja buvo uždažyta. Panašu, kad tai įvyko po Celofano kvietimo. Tai yra vandalizmo aktas. Tai yra LGBT bendruomenės simbolio išniekinimas. Tai rodo, kad turime ieškoti savyje drąsos žygiuoti. Džiaugiuosi, nes matau, kad didėja potencialas ir noras solidarizuotis su LGBTQ+ bendruomene. Laikas parodys, kada galėsime švęsti.

– Kaip vertinate Seimo nario poelgį? Tas bučinys – tarsi lauktas antausis Celofanui ar vis tik reikėjo susilaikyti nuo tokio žingsnio?

– Jei taip vertinant žmogiškai, iš širdies, atvirai, galiu daryti prielaidą, kad galbūt tai buvo padaryta spontaniškai. Kartais iš pradžių padarome žingsnį, o po to pagalvojame, kodėl tą padariau. Tai bandau pateisinti šią situaciją dėl spontaniškumo. Per šias eitynes Celofanas taip pat lindo ir prie manęs. Jis lindo prie žinomų LGBT veidų. Viską filmavo ir lindo su savo kamera. Lindo ir prie manęs. Bet aš jau esu pasimokęs su Petru Gražuliu. Gražuliui aš buvau talismanas, kuris jam visada suteikdavo viešumo. Pasimokiau ir tokių žmonių eitynėse bandau vengti. Gal Tomas neturėjo tokios patirties su Gražuliu. Aš turėjau. Kai pamačiau Celofaną, iš karto pabandžiau nuo jo nusišalinti. Tą pamatė policija, ir jie man padėjo. Tomui galbūt trūko daugiau patirties su tokiais elementais. Celofanas buvo provokatorius. Tomas galbūt iki galo neįvertino situacijos. Spontaniškai padarė... Norėjo, kaip geriau, o gavosi, kaip visada. Galbūt tai bus gera pamoka mūsų parlamentarams iš pradžių pagalvoti, o po to padaryti.