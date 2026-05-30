Generalinis prokuroras oro uoste bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros

Tai reiškia, kad Generalinės prokuratūros vadovas bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros, ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams.
„Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių aukščiausiųjų prokuratūros institucijų vadovai susiduria su padidėjusia saugumo rizika, (...) pakeitimai prisidėtų prie šių asmenų saugumo užtikrinimo“, – teigė siūlymą Vyriausybei teikusi Susisiekimo ministerija.
Pasak jos, tinkamas tarptautinis protokolas ir reprezentacija ypač aktuali 2027-ųjų pirmąjį pusmetį Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu organizuojant aukščiausio lygio renginius.
Susisiekimo ministerijos teigimu, užsienio valstybių aukščiausiųjų prokuratūros institucijų vadovų priėmimas labai svarbių asmenų salėje atitiktų kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų vadovams taikomą praktiką.
Generalinės prokuratūros duomenimis, įprastai per metus jos vadovas į užsienio vizitus vyksta keturis–penkis kartus, panašiai tiek kartų užsienio valstybių prokuratūrų vadovų sulaukiama ir Lietuvoje.
Teigiama, kad įgyvendinti šį pakeitimą reikės apie 3 tūkst. eurų per metus.
Iki šiol galiojusi tvarka numatė, kad kaip labai svarbūs asmenys oro uostuose aptarnaujami prezidentas, premjeras, ministrai, Konstitucinio, Aukščiausiojo teismų pirmininkai, Konstitucinio Teismo teisėjai, kadenciją baigę Lietuvos prezidentai ir Atkuriamojo Seimo pirmininkas, užsienio valstybių vadovai.
Tai taip pat galioja ir išvardytų pareigybių sutuoktiniams, tačiau tik tuomet, jei jie vyksta kartu. Išimtis taikoma tik prezidento ir užsienio valstybių vadovų sutuoktiniams.
(be temos)
(be temos)