Glaustai: Seimo komitetas – už karių siuntimą į misijas Hormuzo sąsiauryje

Penktadienį toliau buvo keliami klausimai dėl užsienio reikalų ministro galimybės išsilaikyti poste po šeštadienį vyksiančios Socialdemokratų partijos tarybos, o Seimo komitetas pritarė šalies karių ir civilių siuntimui į tarptautines misijas Hormuzo sąsiauryje.
Tuo metu prestižinis gastronomijos gidas „Michelin“ paskelbė, kurie restoranai šiemet gavo jo skiriamas žvaigždes, o „Fegdos grupė“ pasirašė įsipareigojimą iš naujo pertiesti du defektais pastatytą kelią į Rūdninkų poligoną.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Užsienio reikalų ministras nekomentuoja informacijos apie galimą jo patraukimą iš posto. Anot Kęstučio Budrio, šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio. Ministras taip pat pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Žiniasklaida šią savaitę skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti Socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą. Esą socialdemokratams kliūna, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį teigė, kad kalbos apie K. Budrio keitimą yra „nelabai atsakinga ir nelabai rimta“. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog K. Budrys bene palankiausiai vertinamas Vyriausybės narys. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Rusijos opozicijos atstovui Leonidui Volkovui suteiktas nuolatinis leidimas gyventi Lietuvoje. Jis galios penkerius metus. Tai Eltai patvirtino Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas. Anot jo, departamentas analizavo L. Volkovo pateiktą prašymą ir motyvus, surinko viešą ir neviešą informaciją apie jį, nustatyta tvarka kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) ir paprašė konsultacijos bei vertinimo, ar L. Volkovo gyvenimas nekelia grėsmės valstybės saugumui. Kaip nurodė Migracijos departamentas, išnagrinėjus Rusijos opozicijos atstovo prašymą, nebuvo gauta jokios informacijos, kuri eliminuotų galimybę išduoti jam leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Šių metų pradžioje vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pranešė, kad rusų opozicionierius L. Volkovas gali toliau gyventi Lietuvoje. Tokį vertinimą Migracijos departamentui pateikė VSD. Žvalgybos institucija nenustatė aplinkybių, jog L. Volkovas remtų Rusijos režimą ir jo vykdomą agresiją prieš Ukrainą.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) – už karių ir civilių siuntimą į tarptautines misijas Hormuzo sąsiauryje. Už balsavo 9 komiteto nariai, dar 2 susilaikė. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta ketvirtadienį. Šį dokumentą Seimas svarsto skubos tvarka. Prezidentūra taip pat pranešė, kad šalies vadovas G. Nausėda sulaukė atsakymo į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderiui Donaldui Trumpui siųstą laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas dėkojo Lietuvai už jos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje. Šiuo projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormuzo sąsiauryje. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą.
Seimo pirmininkas kartoja palaikantis dabartinę koalicijos sudėtį. Pasak Juozo Oleko, kol įsipareigojimai rinkėjams yra įgyvendinami, nėra priežasčių kalbėti apie pokyčius. Sprendimą dėl koalicijos socialdemokratai žada priimti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio metu. Interviu Eltai J. Olekas teigė, kad partijos kolegoms išsakys savo poziciją – išlaikyti dabartinę koaliciją. Tiesa, jis neatmeta, jog bus įvairių nuomonių, todėl galutinis sprendimas priklausys nuo daugumos nuomonės.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) svarsto steigti naują tyrimų tarnybą kovai su finansiniais nusikaltimais. Anot VRM, naujoje institucijoje galėtų veikti dabartinė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei Muitinės kriminalinė tarnyba. Kaip teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, dėl galimai naujos tarnybos steigimo buriama darbo grupė, kurioje dirbs įvairių teisėsaugos institucijų atstovai. Nauja teisėsaugos institucija, anot ministerijos, galėtų būti pavadinta Nusikaltimų iždui tyrimo tarnyba.
Balandžio mėnesį Marijampolės Sūduvos gimnazijoje peiliu moksleivius sužalojęs nepilnametis paleistas iš ligoninės, jam teisėsauga pareiškė įtarimus. Jaunuolis yra įtariamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Prokuratūra patvirtino, kad su peiliu nepilnamečius sužeidęs vaikinas pripažįsta savo kaltę. Įtariamasis į ligoninę buvo paguldytas iš karto po išpuolio Marijampolės Sūduvos gimnazijoje balandžio 28 d. Tądien, policijos duomenimis, nepilnametis peiliu sužalojo tris I ir IV klasių moksleivius. Anksčiau prokuratūra skelbė, jog jaunuoliai patyrė durtinio-pjautinio tipo sužalojimus. Kaip portalui „Delfi“ yra sakiusi Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė, jaunuolius sužalojęs moksleivis galimai sirgo depresija.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Su defektais 4 kilometrų kelio atkarpą į Rūdninkų poligoną 2023 metais nutiesusią įmonę valdančios „Fegdos grupės“ vadovas Gediminas Gribulis sako, kad iš naujo kelią savo lėšomis bendrovė pertiesti įsipareigojo iki šių metų pabaigos. Penktadienį trišalę sutartį, kuria „Fegda“ įsipareigojo kelią pertiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos kariuomene. „Fegdos grupės“ vadovas tikino, kad bendrovė prisiima atsakomybę už nekokybiškai atliktus darbus, nes šis su Rūdninkų poligonu susijęs infrastruktūros projektas valstybei yra kertinis. Pasak jo, ekspertai per artimiausias tris savaites pateiks du arba tris variantus, kaip kelias turėtų būti stiprinamas. Nuo liepos tam ketinama tiesti papildomą betono sluoksnį ir stiprinti visą kelio konstrukciją, o KAM ketina atlikti nepriklausomą šio proceso ekspertizę.
„Michelin“ žvaigždes išlaikė pernai jas gavęs sostinės restoranai „Džiaugsmas“, „Nineteen18“ ir „Demo“, naujai žvaigždę gavo Vilniuje esantis „Deep Roots“ ir Ukmergės rajone įsikūręs „Red Brick“, trečią kartą pristatytame „Michelin Guide Lithuania“ sąraše iš viso atsidūrė 44 restoranai. Šiemet į prestižinį gidą įtraukta 7 restoranais daugiau nei pernai. Už geriausią kainos ir kokybės santykį skiriamas „Bib Gourmand“ apdovanojimas atiteko „Pievos“, „Augustin“, „B‘ARN Bistro“, „El Gato Negro“, „14Horses“, „Gaspar‘s“, „Le Travi“ ir „Nüman“ restoranams. Visą „Michelin“ Lietuvoje rekomenduojamų vietų sąrašą sudaro 31 restoranas, iš kurių 8 naujai įtraukti į sąrašą. Paskelbti ir specialieji „Michelin“ įvertinimai.
Iš Registrų centro (RC) nutekinus apie pusės milijono gyventojų duomenis, Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes. Tokiai komisijai suburti reikia bent 36 Seimo narių parašų, dėl jos įsteigimo turės apsispręsti parlamentas. Eltos žiniomis, iš viso opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Palaikymą išreiškė 26 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai, 5 Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai, 4 „aušriečiai“, 8 liberalai ir 4 Mišrios Seimo narių grupės parlamentarai.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Rumunijos Juodosios jūros Konstancos miesto uoste penktadienį sprogo jūrinis dronas. Per sprogimą, kuris įvyko apie 10.30 val. uosto civilinėje dalyje, niekas nenukentėjo, pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Vėliau Rumunijos žiniasklaida skelbė, kad Kyvijas pranešė Bukareštui, jog uoste Konstancoje netoli naftos terminalo sprogęs jūrinis dronas priklausė Ukrainai. Po to Ukrainos karinis jūrų laivynas viešai patvirtino, kad tai buvo vienas iš jo dronų, nukrypęs nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trikdžių.
Per dronų ataką prieš du krovininius laivus Azovo jūroje žuvo penki azerbaidžaniečiai. Dar trys azerbaidžaniečiai buvo sužeisti, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Paklausta apie Taganrogo įlankoje atakuotus laivus, ministerija nurodė, kad tarp įgulų narių buvo iš viso 25 Azerbaidžano piliečiai, tačiau laivai esą nepriklauso Azerbaidžanui. Sužeistieji nugabenti į ligoninę Rusijos Eisko mieste prie Azovo jūros. Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas dėl incidento apkaltino Ukrainą.
Irano kariuomenė pranešė Omano įlankoje paleidusi įspėjamąsias raketas į du JAV eskadrinius minininkus. Dėl to šie laivai buvo priversti išplaukti iš tos teritorijos, pranešė Islamo Respublikos valstybinė žiniasklaida. Pasak kariuomenės, šia operacija buvo reaguojama į „netinkamą elgesį jūroje ir priekabiavimą, taip pat komercinių laivų ir naftos tanklaivių užgrobimus, kuriuos vykdo Jungtinių Valstijų teroristinės karinio jūrų laivyno pajėgos“. JAV kariuomenės Centrinė vadavietė tokio incidento faktą neigė ir tikino, kad jei jis būtų įvykęs, tai esą būtų buvęs „šiurkštus paliaubų pažeidimas“. Ji nurodė, kad jos pajėgos „toliau laisvai veikia regioniniuose vandenyse“ ir vykdo JAV atsakomąją Irano uostų blokadą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvirame laiške Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir teigė esąs pasirengęs „visapusiškoms paliauboms“. Ukrainos prezidentas taip pat pasiūlė apsikeisti visais karo belaisviais ir pažymėjo, kad tai galėtų būti „geras karo pabaigos prologas“. V. Zelenskis anksčiau ne kartą ragino surengti susitikimą su V. Putinu ir sakė, kad tik tiesioginės derybos leis pasiekti susitarimą dėl teritorijų. Tuo metu Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad V. Zelenskis bet kada gali susitikti su V. Putinu Maskvoje. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Ukrainos prezidentas tiesiogiai kreipėsi į V. Putiną nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 m.
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