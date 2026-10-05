Į VSAT vadus bus teikiamas Donatas Škarnulis

„Artimiausiu metu Vyriausybei teiksiu Donato Škarnulio kandidatūrą į VSAT vadovus“, – pirmadienį žurnalistams pranešė ministras.
M. Katelynas sako, kad dėl D. Škarnulio kandidatūros buvo apsisprendęs „jau kurį laiką“, tačiau turėjo įvykti reikiami patikrinimai.
Ministras teigė besitikintis, kad tarnyba turės ne tik naują vadą, bet ir atsinaujinusią pavaduotojų komandą.
„Ką mes matome pastaruoju metu, tie sulaikymai tų pačių pareigūnų, (...) ką jie rodo? Tai nerodo, kad tarnyba yra korumpuota, tai rodo, kad tarnyba sugeba apsivalyti iš vidaus“, – kalbėjo ministras.
Pasak jo, D. Škarnulis gavo pavedimą „dėl tarnybos apvalymo“ nuo korupcijos ir šio pavedimo įvykdymas yra įrodymas, kad „tarnyba yra veikianti, vidaus imunitetas ir kriminalinė žvalgyba dirba savo darbą“.
Kaip rašė BNS, pastaruoju metu VSAT skelbė apie keletą sėkmingų operacijų, kurių metu dėl kontrabandos sulaikytas ne vienas pareigūnas.
Nors daugumai vidaus reikalų sistemos tarnybų vadovauja buvę policijos pareigūnai, M. Katelynas džiaugėsi, kad VSAT vairą perimti turėtų „iš vidaus užaugęs vadas“.
„Parodytumėme, jog tarnyba gali užauginti savo viduje tikrai pajėgius, gebančius telkti ir vadovauti vadovus. Tai tikiuosi, kad Donato pavyzdžiu šitą tikrai pavyks parodyti, kad tapęs nebe laikinuoju, o pastoviuoju vadu, tikrai tęs tarnybos modernizavimo, atnaujinimo ir, jeigu to prireiks, apvalymo darbus“, – dėstė M. Katelynas.
D. Škarnulis tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 2000 metais. Nuo 2002 metų dirbo Valstybės saugumo departamente, o nuo 2005 metų perėjo į VSAT.
Jis vadovavo VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmajam skyriui, Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybai, Kriminalinių tyrimų valdybai.
2024 metais jam suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis, nuo 2025 metų paskirtas VSAT vado pavaduotoju.
D. Škarnulis yra ir buvęs lengvaatletis, ėjikas, 2007 metais Pasaulio lengvosios atletikos čempionate užėmė dvyliktą vietą, dalyvavo 2008 metų Pekino olimpinėse žaidynėse.
D. Škarnulis VSAT laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas.
Pernai sausį jis paskirtas VSAT vado pavaduotoju, iki tol nuo 2018 metų pareigūnas vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai. 2024 metų sausio 1 dieną jam suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
BNS skelbė, kad R. Liubajevas iš pareigų pasitraukė dėl incidento pasienyje.
Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą.
Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą.
Žada nepakantumą korupcijai, atsaką hibridinėms atakoms
Į VSAT vadus siūlomas D. Škarnulis sako, kad jei būtų paskirtas, pagrindinį dėmesį ketina skirti atremiant priešiškų valstybių hibridines atakas, kovai su korupcija.
„Dėsime, kaip tarnyba, maksimalias pastangas, kad ir toliau užtikrintume mūsų sienos saugumą, kad visuomenė jaustųsi saugi. Žinoma, pastarąjį laikotarpį, jau penkerius metus, susiduriame su hibridinėmis įvairiomis atakomis. Jų visą laiką atsiranda daugiau ir daugiau. Mes demonstruojame kaip tarnyba, kad sugebame jas atremti. Tai bus mūsų pagrindinis siekis – atremti visas, ypač šioje saugumo situacijoje, esamas atakas iš priešiškų valstybių“, – žurnalistams sakė D. Škarnulis.
„Nepakantumas mūsų tarnybos korupcijai visada buvo ir išliks. Kova su kontrabanda, instrumentalizuota migracija – tai bus mūsų iššūkiai. Žinoma, saugumas, gynybos aspektai. Mes, būdami ginkluotųjų pajėgų dalimi, dėsime maksimalias pastangas parengtumui, bendrai kelsime savo pajėgumus, bet kartu ir su kariuomene, kad mokėtume, atėjus dienai X, veikti kartu“, – dėstė jis.
Pastaruoju metu skelbiant apie operacijas, dėl kurių dėl kontrabandos sulaikomi pasienio pareigūnai, D. Škarnulis pažymėjo, kad „pačios tarnybos apsivalymas“ bus vienas iš jo prioritetų.
„Jis visą laiką buvo pas mus aukštoje pozicijoje ir šis mūsų prioritetas išliks, mano asmeniškai tokiems dalykams nepakantumas bus didelis“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, nors daugumai vidaus reikalų sistemos tarnybų vadovauja buvę policijos pareigūnai, M. Katelynas pirmadienį teigė, kad VSAT vairą perimti turėtų „iš vidaus užaugęs vadas“.
„Noriu padėkoti vidaus reikalų ministrui, kad kandidatą į VSAT vadus pasirinko būtent iš mūsų bendruomenės. Tai labai vertiname. O taip sutapo aplinkybės, kad šią atsakomybę man reikia prisiimti“, – sakė D. Škarnulis.
„Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas priėmė sprendimą pasitraukti. Žinoma, situacija buvo įtempta. Tai buvo tarnybos vado sprendimas. Aš pasakyčiau ir turiu pripažinti, kad tarnyba, tuo metu susidūrusi su ta situacija, padarė tam tikrų klaidų“, – kalbėjo D. Škarnulis.
„Mes jas išmokome, bet kartu noriu ir pabrėžti, kad tuo atveju, dėl ko kilo šitas visas skandalas, situacija buvo išspręsta, suvaldyta“, – pridūrė jis.
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