Ignotas Adomavičius nuvyko į festivalį Varėnoje, nors teatralai jo nepageidavo

Renginio dalyviams ji sakė nusprendę taip pasielgti, nes ministrui priklauso įteikti apdovanojimą konkurso laimėtojui – teatrui „Utopia“.
Solidarizuodamiesi su kultūros bendruomene, festivalio organizatoriai dar prieš renginį socialiniuose tinkluose ragino ministrą į jį nevykti.
„Gaila, bet teatre yra daugiau politikos prieš apdovanojimus nei pačio teatro. Bet čia irgi performanso dalis ir labai vertinu aš jus“, – susirinkusiesiems sakė ministras, kurio kalbą nufilmavo vienas iš renginio dalyvių.
„Jei norit švilpt, galime švilpt. Galim pašvilpt visi kartu? Pašvilpiam visi, kad būtų garsiau, jei norit tam teatre pašvilpt, tokia kultūra“, – nuo Varėnos kultūros centro scenos ragino jis.
Į šį ministro pasiūlymą sureagavo keli susirinkusieji.
„Čia ne cirkas“, – ministrui iš publikos teigė viena iš festivalio dalyvių.
„Nevertas“, – kalbėjo kitas vyras.
Kaip BNS sakė Varėnos kultūros centro vadovė Jurgita Keršienė, I. Adomavičius ragindamas švilpti provokavo žiūrovus, tačiau jie tam nepasidavė – ministro nenušvilpė nei prieš renginį, nei po jo kalbos.
„Kultūros bendruomenė protestuoja kultūringai“, – BNS sakė centro vadovė, pridūrusi, jog ministrui lipant į sceną buvo girdimi pavieniai plojimai.
Savo kalboje kultūros ministras teigė suprantantis susidariusią situaciją, tačiau pabrėžė, kad gyvenime yra „ne vien tragedija“.
„Yra diena, yra naktis. Yra tragedija, yra komedija“, – sakė I. Adomavičius.
Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį interviu LRT televizijai sakė raginantis svarstyti apie kelių mėnesių bandomąjį laikotarpį „Nemuno aušros“ deleguotam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, tačiau kultūros bendruomenės atstovai teigė, kad tai nepriimtinas pasiūlymas žmonėms, užimantiems tokias pozicijas.
