 Ikimokyklinukai ir pradinukai nemokamai gaus vaisių, daržovių ir pieno produktų

Ikimokyklinukai ir pradinukai nemokamai gaus vaisių, daržovių ir pieno produktų

2025-09-05 15:09
ELTOS inf.

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas pratęsė vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą. Šiais mokslo metais jai įgyvendinti bus skiriama 5,33 mln. eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Ikimokyklinukai ir pradinukai nemokamai gaus vaisių, daržovių ir pieno produktų
Ikimokyklinukai ir pradinukai nemokamai gaus vaisių, daržovių ir pieno produktų / freepik.com nuotr.

Pratęsus programą, jau nuo spalio 1 dienos ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantys vaikai bei pradinių klasių mokiniai toliau gaus ekologiškų arba pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą išaugintų ar pagamintų produktų.

Ministerijos duomenimis, programoje dalyvauja 1,4 tūkst. vaikų ugdymo įstaigų, produktus gauna per 230 tūkst. vaikų.

Vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai pagal šią programą gaus ekologiškų obuolių, morkų, kriaušių, sulčių ir geriamojo pieno bei pieno produktų: jogurto, šviežio ir brandinto sūrio.

Šiame straipsnyje:
ikimokyklinukai
pradinukai
vaisiai
daržovės
pieno produktai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Alio
Kas kontroliuos prekių kokybę ir galiojimo laiką?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų