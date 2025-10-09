Įspūdingas pasiekimas: lietuvei Ievai – 800 tūkst. dolerių stipendija

JAV gyvenanti lietuvė – viena iš 22, pelniusių Johno D. ir Catherine T. MacArthur fondo stipendiją JAV 2025 m., rašoma Brauno universiteto pranešime. Šios stipendijos, paprastai vadinamos „genialiųjų stipendijomis“, siekia 800 tūkst. JAV dolerių.
Lietuvė teigė, kad planuoja panaudoti stipendiją savo kitos knygos tyrimams finansuoti, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama organizuoto nusikalstamumo lyderių ekstradicijoms iš Meksikos ir kitų Lotynų Amerikos šalių į Jungtines Valstijas. Anot jos, šis projektas yra ankstesnės knygos, kurioje daugiausia dėmesio skirta prekybai ginklais, natūralus tęsinys.
„Esu be galo dėkinga už šį apdovanojimą, nes jis suteiks man daugiau laiko ir laisvės tęsti savo naujausią projektą – iki šiol sudėtingiausią – su reikiama priežiūra“, – sakė I. Jusionytė, vadovaujanti Žmogaus teisių ir humanitarinių studijų centrui Brauno universiteto Vatsono tarptautinių ir viešųjų reikalų mokykloje.
Lietuvė, kuri specializuojasi etnografinių tyrimų srityje, yra trijų knygų autorė. Pirmojoje knygoje ji tyrinėjo subtilią tylą, su kuria susiduria vietos žurnalistai, nušviesdami trijų sienų teritoriją, jungiančią Argentiną, Braziliją ir Paragvajų.
Jos susidomėjimas sienų tyrinėjimais iš dalies kilo iš patirties augant Lietuvoje.
„Kadangi esu kilusi iš labai mažos šalies, kurios sienos smarkiai pasikeitė, niekada nelaikiau sienų savaime suprantamomis“, – sakė I. Jusionytė.
„Jos mane visada žavėjo kaip dirbtiniai dariniai, bet kartu ir kaip itin simboliškai galingi dalykai, dėl kurių žmonės gyvena ir miršta“, – pridūrė ji.
I. Jusionytė taip pasinėrusi į savo darbą, kad, kai pirmą kartą sulaukė skambučio iš MacArthur fondo, nepakėlė ragelio. Tačiau sužinojusi apie savo apdovanojimą, ji išgyveno įvairias emocijas – nuo šoko iki džiaugsmo.
„Gavusi skambutį, išėjau labai ilgai pasivaikščioti. Galvojau apie tai, kokia esu dėkinga, kad visada turėjau tiek daug mentorių ir kolegų, kurie mane palaikė dažnai priimant gana netradicinius sprendimus per visą savo tyrėjos karjerą“, – sakė ji.
