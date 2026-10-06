„Kaimynai siūlė skraidyti lėktuvu“: kelias į namus virto teismų karo priežastimi

Į savo namų teritoriją Silva dabar eina pro daržinę.
Atvažiuoti automobiliu į kiemą negali, nes prie pat namo vedantis vienintelis keliukas – užtvertas. Kaimynai pastatė tvorą ir įvažiuoti neleidžia.
„Mes nei gyventi negalime, nei parduoti negalime, nei nuomoti negalime“, – sakė viena namo savininkių Silva Mockuvienė.
Ištisus dešimtmečius keliuku naudojosi visi – tiek čia gyvenę Silvos tėvai, tiek gretimame name įsikūrę kaimynai. Bėdų nekilo tol, kol šeima nesugalvojo atlikti išsamių žemės sklypo kadastrinių matavimų.
„Šitas keliukas buvo įmatuotas į mūsų sklypą, jie pasirašė, viskas buvo tvarkoje. Paskui gavosi taip, kad jų vaikai pasakė – blogai, kad jūs pasirašėte, nes tas keliukas turi priklausyti mums“, – pasakojo S. Mockuvienė.
Tad matavimus atliko ir Silvos kaimynai. Jų Nacionalinė žemės tarnyba nepatvirtino. Tada ir įsiplieskė konfliktas. Kaimynai kreipėsi į teismą. Rugsėjį priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas.
„Kai gavome paskutinę teismo nutartį – tiesiog šokas visiems. Teismas nurodo, kad tas keliukas priklauso jiems“, – sakė S. Mockuvienė.
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Silva sako, kad svyra rankos, mat nesupranta, kodėl kaimynai užsispyrė atimti iš jų vienintelį privažiavimą prie namo.
„Viskas nuspręsta“, – sakė S. Mockuvienė.
Susitarti kaimynai negali jau penkerius metus. Gatvę užtvėręs vyras kalbėtis nenori nei su žurnalistais, nei su pačia Silva.
„Išsiplauk“, – sakė vyras, ranka rodydamas pasišalinti.
Pasirodo, Silvos atvejis – tik vienas iš daugelio. Oficialiai registruotų sklypų Lietuvoje – daugiau nei du milijonai. O maždaug kas 45-o sklypo ribos – netikslios.
„Turime apie 54 tūkst. žemės sklypų, kurių ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose pažymėtos kaip koreguotinos“, – teigė Registrų centro Turto Registravimo centro vadovė Agnė Jančiauskienė.
Kitaip sakant, dalis šių sklypų savininkų gali net nežinoti, kad dalis jų naudojamos teritorijos jiems nepriklauso.
„Dalis žemės sklypų buvo formuojami, kai buvo naudojami mažesnio tikslumo matavimo metodai ir geodeziniai prietaisai nei šiandien“, – aiškino A. Jančiauskienė.
Dabar sklypai išmatuojami vieno centimetro tikslumu.
„Tokiais atvejais tikrai gali būti, kad ir keliukas, ir tvora paaiškėja vis dėlto esantys ne tavo sklype“, – sakė A. Jančiauskienė.
Registrų centre buvo įregistruoti būtent Silvos šeimos atlikti matavimai. Tačiau Nacionalinė žemės tarnyba atsivertė originalius, prieš dešimtmečius suformuotus sklypo planavimo dokumentus.
„Šiuo konkrečiu atveju, pasižiūrėjus į dokumentus, matome, kad jokio bendro naudojimo kelio projektuojant tuos sklypus nėra numatyta“, – teigė Nacionalinės Žemės tarnybos skyriaus vedėja Loreta Pilkienė.
Tai reiškia, kad tarp dviejų namų įsiterpęs keliukas oficialiai net neegzistuoja.
„Mano tėvas padarė, kai jie gavo tą sklypą. Mano tėvas ir padarė tą keliuką“, – sakė S. Mockuvienė.
Anot tarnybos, tokiu atveju belieka tartis draugiškai.
„Tai, kad tu įsikūrei, ten įsirengei savo keliuką, tau tikrai nesuteikia teisės juo naudotis kaip oficialiu privažiavimo keliu“, – aiškino L. Pilkienė.
Tarnybos atstovė sako, kad vietų, iš kur būtų galima patekti į namą, yra. Greta – dvi gatvės.
„Minimas asmuo turėtų projektuoti privažiavimus prie savo sklypo iš jau ten esančių gatvių, jei neranda tokio bendro susitarimo su kaimynu“, – sakė L. Pilkienė.
Vis dėlto prie namo automobiliu nebegalinti patekti šeima piktinasi. Sako, kad tuomet tektų griauti šulinį ar net pastatus.
„Yra antstolio užfiksuota, kad mes neturime kito patekimo. Nei laikinųjų apsaugos priemonių mums pritaikė, nieko“, – sakė S. Mockuvienė.
Kaimynai Silvai siūlė skraidyti lėktuvu, o teisme ji išgirdo siūlymą į kiemą įvažiuoti per daržinę.
„Atvažiuojame gatve, važiuojame už ūkinio pastato, atsidarome duris ir važiuojame į kiemą“, – pasakojo S. Mockuvienė.
Anot Silvos, kaimynams ji siūlė keliuku naudotis bendrai. Tačiau naujieji kelio savininkai į kalbas nesileidžia. Negana to, pasak moters, tiek ji, tiek jau mirusi jos motina, tiek Silvos pažįstami iš kaimyno sulaukė grasinimų ir nepadorių gestų.
„Sakydavo, kad jų tas keliukas ir jūs čia nevaikščiokite. Jie ir tyčiojasi, ir visaip, suprantate, iš seno žmogaus“, – pasakojo Silvos draugė, kaimynė Regina.
Sakydavo, kad jų tas keliukas ir jūs čia nevaikščiokite.
Specialistai tikina, kad galima tartis dėl specialios teisės – vadinamojo servituto, kuris suteikia teisę naudotis kaimynų keliu.
„Ar jie susitars už atlygį, ar neatlygintinai, kokia tai bus suma – yra visiškai dviejų šalių susitarimo reikalas“, – teigė L. Pilkienė.
Tiesa, Silva mokėti už kelią nežada. Nors administracinio teismo sprendimas jai nepalankus, moteris žada kovoti civiliniame teisme.
„Mums protu nesuvokiama. Aišku, teismo nutartys yra tokios, kokios yra, mes jas turime gerbti, bet tikime, kad teisybė ateis“, – sakė S. Mockuvienė.
Silvos advokatas tikisi palankaus sprendimo ir sako, kad klaidų, registruojant kadastrinius matavimus, pridarė atsakingos institucijos.
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