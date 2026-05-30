 Kaip paskirstė pinigus tradicinėms religinėms bendruomenėms

Kaip paskirstė pinigus tradicinėms religinėms bendruomenėms

2026-05-30 17:55
BNS inf.

Finansų ministerija tradicinėms religinėms bendruomenėms paskirstė 1,9 mln. eurų – tiek pat, kiek pernai.

<span>Kaip paskirstė pinigus tradicinėms religinėms bendruomenėms </span>
Kaip paskirstė pinigus tradicinėms religinėms bendruomenėms / R. Riabovo/BNS nuotr.

Valstybės dotaciją iš viso gaus 18 bendruomenių.

Daugiausia lėšų – 1,751 mln. eurų – tradiciškai skirta Lietuvos vyskupų konferencijai.

Šiemet, skirtingai nei pernai, abi stačiatikių bendruomenės gaus panašias sumas: Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai – 49 tūkst. 870 eurų, Visuotinio patriarchato egzarchatui Lietuvoje – 41 tūkst. 430 eurų.

Praėjusiais metais finansų ministras Maskvos patriarchatui pavaldžiai Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai buvo skyręs 72,8 tūkst. eurų, Visuotinio patriarchato egzarchatui Lietuvoje – 18,5 tūkst. eurų. Tuomet toks sprendimas motyvuotas, jog bendruomenės yra skirtingo dydžio.

Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiajai tarybai numatyti 16 tūkst. 700 eurų, Rytų sentikių cerkvės, neturinčios dvasinės hierarchijos, Vilniaus sentikių religinei bendruomenei – 1600 eurų.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijai bus pervesta 16 tūkst. 200 eurų, o Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai – Sinodui – 7700 eurų.

Graikų apeigų katalikų – Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui – skirta 3700 eurų, Lietuvos karaimų religinei bendruomenei – 3200, Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybai – Muftiatui – 1930, Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui – 1610, Nemėžio musulmonų sunitų religinei bendruomenei – 540, Klaipėdos krašto musulmonų bendruomenei „Iman“ – 720 eurų.

Lietuvos žydų religinei bendrijai teko 1830 eurų, Kauno žydų religinei bendruomenei – 850, Panevėžio regiono žydų religinei bendruomenei – 410, Vilniaus miesto žydų religinei bendruomenei „Chassidie Chabad Lubavitch“ – 300 eurų, Šiaulių apskrities žydų religinei bendruomenei – 410 eurų.

Tradicinės religinės bendruomenės Lietuvoje finansinės paramos sulaukia kasmet.

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