KAM bus sudaromas 2026 m. karo tarnybos prievolininkų sąrašas

Šiemet į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių.
Taip pat 650 karo prievolininkų bus pakviesti tarnauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, o 450 jaunuolių bus pašaukta į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinimo rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kuri truks 3 metus.
Be kita ko, 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, bus pakviesti atlikti 3 mėnesių tarnybą.
Į šauktinių sąrašą bus įtraukti konstitucinę pareigą turintys atlikti jaunuoliai, jį nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje sudarys kompiuterio programa.
Šiemet įsigaliojusi šaukimo reforma numato, kad atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus kviečiami 18–22 metų jaunuoliai. Į sąrašus patekę pilnamečiai moksleiviai bus kviečiami tarnauti iškart po mokyklos baigimo, o savanoriškai tarnybą bus galima atlikti iki 39 metų.
Į karo prievolininkų sąrašą patekę 17 metų sulaukę vaikinai privalės pasitikrinti sveikatą, ir jeigu ji bus tinkama, tarnauti jie eis tik sulaukę 18 metų.
Taip pat mažinamos tarnybos atidėjimo galimybės. Į aukštąsias mokyklas po įtraukimo į karo prievolininkų sąrašus įstoję studentai nebegalės atidėti tarnybos. Šie jaunuoliai turės pasirinkti: imti akademines atostogas privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti, rinktis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus arba savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.
Privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau ją baigę kariai gaus didesnes išmokas ir papildomas kompensacijas. Tarnybą labai gerai įvertintiems kariams bus išmokėta iki 7,5 tūkst. eurų, o tiems, kurie tarnaus savo noru – išmoka didės nuo 15 iki 30 proc., iki maždaug 9,8 tūkst. eurų.
Be to, baigę tarnybą kariai per 12 mėnesių nuo privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo dienos turės galimybę susigrąžinti sumokėtas lėšas už sėkmingai baigtus B kategorijos vairavimo kursus.
Priešingai nei anksčiau, kariuomenei svarbių profesijų (inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių) atstovams numatyta trumpesnė – trijų mėnesių – tarnyba, kurios metu bus įgyjami baziniai kariniai įgūdžiai. Po jos šie specialistai bus įtraukiami į aktyvųjį rezervą, o geriausiai įvertinti už tarnybą gaus iki 3685 eurų.
Taip pat nuo dešimties iki penkiolikos metų ilginama kariuomenės rezervo trukmė.
Antradienį Lietuvos kariuomenė skelbė, kad 3078 jaunuoliai užpildė prašymus šiemet privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti savanoriškai.
