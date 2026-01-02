KAM sako pernai išnaudojusi beveik visą gynybai skirtą finansavimą

2025-ųjų gynybos biudžetas siekė apie 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba maždaug 3,36 mlrd. eurų.
Penktadienį išplatintame pranešime teigiama, jog didžiausia dalis lėšų buvo skirta kariuomenės pajėgumų – manevro, ugnies galios, oro gynybos – stiprinimui įsigyjant ginkluotę, karinę įrangą, transportą, vystant reikalingą infrastruktūrą, kaupiant atsargas.
„Didžioji dalis krašto apsaugos sistemos lėšų skirta ilgalaikiams, strategiškai svarbiems projektams, kurių vykdymas bus tęsiamas ir ateinančiais laikotarpiais, taip užtikrinant sklandų pagrindinių krašto apsaugos prioritetų (nacionalinės divizijos pajėgumo išvystymas ir NATO brigados priėmimas) įgyvendinimą nustatytais terminais“, – teigiama pranešime.
Didžiausi mokėjimai buvo skirti sunkiajai ginkluotei ir oro gynybai – už tankus sumokėta 600 mln. eurų, už vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS – pervesta 169,1 mln. eurų, už ratines pėstininkų kovos mašinas – 158,6 mln. eurų, raketines artilerijos sistemas HIMARS – 127 mln. eurų.
Investicijos taip pat skirtos 155 mm savaeigėms haubicoms CAESAR – 105 mln. eurų ir trumpojo nuotolio oro gynybos sistemoms – apie 70,1 mln. eurų. Be to, dar 205 mln. eurų buvo skirta karinėms ir strateginėms atsargoms, daugiausia – amunicijai, taip užtikrinant ilgalaikį kariuomenės pasirengimą ir atsparumą.
2025 metais Lietuva Ukrainai skyrė beveik 232 mln. eurų karinės paramos. Anot KAM, didžiąją jos dalį sudaro karinė parama – Ukrainos kariuomenei įsigyta ginkluotė ir perduotos priemonės iš Lietuvos kariuomenės sandėlių.
Taip pat skirtos lėšos Ukrainos karių rengimui ir reabilitacijai, įnašas į Išminavimo koalicijos fondą, finansuota Ukrainos gynybos pramonė bei Žitomiro reabilitacijos centro rekonstrukcija. Be to, Lietuva prisidėjo prie tarptautinių iniciatyvų.
Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, beveik 100 proc. siekiantis gynybos biudžeto vykdymas rodo „KAM gebėjimą politinius sprendimus greitai paversti realiais gynybiniais pajėgumais“.
Šiemet krašto apsaugos biudžetas sieks 4,78 mlrd. eurų arba 5,38 proc. BVP ir bus 43 proc. didesnis nei 2025 metais.
Pasak KAM, 2026 metais suplanuotos lėšos bus nukreiptos tolesniam oro gynybos stiprinimui, ugnies galios ir manevro pajėgumų vystymui, karinės infrastruktūros ir priimančiosios šalies paramos stiprinimui, gynybos pramonės vystymui, atsargų kaupimui, ilgalaikės paramos Ukrainai užtikrinimui.
