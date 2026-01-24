KAM: per šešias dienas suteiktos 125 konsultacijos Kapčiamiesčio gyventojams

Konsultuoti asmenys, kurie planuojamo poligono teritorijoje turi nekilnojamojo turto – žemės, miško, sodybų. Kreipėsi ir užsienyje gyvenantys turto savininkai, pranešė KAM.
Žmonės dažniausiai tikslinosi, ar jų turtas patenka į planuojamo poligono, ar karinio mokymo teritoriją, kokių veiksmų jiems reikėtų imtis. Ministerija teigia, kad didelė dalis gyventojų teigiamai vertino galimybę, kad valstybė išpirks jų turtą.
Pasak KAM, gyventojai, kurių turtas patenka į karinio mokymo teritoriją, dažniausiai nurodė ketinantys jį išlaikyti.
Ministerija žada tęsti konsultacijas, kitą savaitę Kapčiamiestyje jos vyks sausio 28 ir 29 dienomis.
Kaip rašė BNS, protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiesčio gyventojai šeštadienį planuoja susikibti į gyvą grandinę.
Kapčiamiestyje artimiausiais metais planuojama įrengti apie 14,6 tūkst. hektarų ploto poligoną, tačiau tam priešinasi vietos gyventojai.
KAM tokį sprendimą motyvuoja strategine šios teritorijos padėtimi prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus – ji yra tinkamiausia siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Poligono steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas.
