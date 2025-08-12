KAM žada įsteigti naujus dronų mokymų centrus: bus apmokomi gyventojai?

Pasak KAM ir prie projekto įgyvendinimo prisidedančios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), pirmieji trys mokymų centrai turėtų būti atidaryti rugsėjį.
„Planuojame, kad įgyvendinant mokymų programą iki 2028 m. dronų valdymo įgūdžius įgaus 15,5 tūkst. suaugusiųjų ir 7 tūkst. vaikų. Rugsėjį dronų valdymo centrus atidarysime Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose, o iki 2028-ųjų – dar 6 bepiločių orlaivių mokymo centrus kituose Lietuvos regionuose“, – cituojama krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Pasak ministerijos, projekto tikslas – stiprinti visuomenės kompetencijas bepiločių orlaivių valdymo ir inžinerijos srityse bei kartu plėsti pilietinio pasipriešinimo mokymus. Mokymus suaugusiems ves Šaulių sąjunga kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri taip pat mokys moksleivius nuo 3 iki 12 klasės.
Pažymima, jog programos turinys bus pritaikytas skirtingoms amžiaus grupėms. Per vienerius mokslo metus viename regione dronų pilotavimo ir konstravimo įgūdžius įgaus 300 mokinių.
„Šiuo projektu tęsiame sklandų bendradarbiavimą su Krašto apsaugos ministerija ugdant mokinių pilietiškumą. Šiame svarbiame darbe susitelkė ne tik valstybės įstaigos, bet ir savivaldybės, verslo atstovai, kad mokinių pilietinis ugdymas atlieptų laiko iššūkius, būtų inovatyvus, įdomus ir duotų rezultatų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Jauniausi, 3–4 klasių mokiniai, užsiims nesudėtingų bepiločių orlaivių konstravimu ir pilotavimu per praktinius eksperimentus ir žaidimus. Tuo metu progimnazijose mokiniams bus dėstomas įvadas į programavimą bei FPV dronų pilotavimas patalpose ir konstravimas iš komponentų.
Kaip praneša KAM, gimnazistai projektuos ir gamins 3D dronų dalis, mokysis konstruoti ir pilotuoti FPV dronus bei dalyvaus regioninėse ir nacionalinėse varžybose.
Pasak KAM, bendros projekto investicijos viršija 3 mln. eurų. KAM 2025–2028 metais tam skirs daugiau nei 600 tūkst. eurų. Šie lėšos bus skirtos specializuotai įrangai: valdymo sistemoms, vaizdo perdavimo sistemoms, patalpų ir lauko FPV dronams, programinei įrangai bei edukacinių prekių mobiliajai programai.
Rugsėjį pradės veikti centrai Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose. 2026-aisiais prisijungs Šiauliai ir Panevėžys, dar po metų – Utena ir Telšiai. 2028 metais centrai bus atidaryti Klaipėdoje ir Marijampolėje.
