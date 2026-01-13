Kapčiamiestis tapo politinių kovų epicentru: kas kursto gyventojų nepasitenkinimą?

Kapčiamiestis tiek dėmesio, matyt, dar niekada nebuvo sulaukęs. O po to, kas vyko penktadienį, visus ten traukia dar labiau.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ne viskas taip blogai, kaip gali atrodyti – sukalbamų yra.
„Nesakyčiau, kad nusiteikę teigiamai, bet racionaliai“, – teigė jis.
Kam reikalingas poligonas, Kapčiamiesčio gyventojams ketina aiškinti ir prezidentas. Jis planuoja atvykti savaitės pabaigoje.
„Važiuoju nusiteikęs konstruktyviai, sąžiningai diskusijai, gerbdamas žmonių nuomonę, bandydamas juos įtikinti ir pirmiausia paneigti tas melagienas, kurios dabar pilasi iš visų kampų, turbūt ne be Rusijos pagalbos“, – sakė Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Kapčiamiestyje gyvena apie 600 žmonių. Privaloma išsikraustyti bus iš 13 sodybų, o kiti patys spręs – likti ar parduoti turtą valstybei. Visi pikti ir įsitempę, vadinasi, pažeidžiami.
„Turbūt kiekvieną, jei paliestų asmeniškai, reakcija būtų tokia pati. Niekas nenori prarasti savo namų“, – sakė Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
Sąlygos manipuliacijoms – idealios. Į Kapčiamiestį atvyko ir su vietove nieko bendro neturintys veikėjai.
„Prie bendruomenės problemų prilipo tie, kurie visada prilimpa, kai kalbame apie bet kokius valstybės strateginius sprendimus“, – teigė S. Skvernelis.
Apie tikslingai platinamą melą anksčiau kalbėjo ir kariuomenė – esą poligonas tėra afera miškams kirsti, o poligonų Lietuvoje neva ir taip pakanka.
„Jeigu viską bandysime aiškinti vien tuo, kad tai Rusijos prezidento Vladimiro Putino ar Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos inspiruota situacija ir problema, tik dar labiau aštrinsime kampus“, – įspėjo Vilniaus universiteto dėstytojas Nerijus Maliukevičius.
Priešiškoms jėgoms persistengti nereikėjo. Dabartinės situacijos autorė – dabartinė valdžia.
„Kaip informuoti, jei nėra jokių sprendimų? Jei nėra nieko, tai sudėtinga. Dabar galima remtis Valstybės gynimo tarybos sprendimais“, – sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius.
Kad jų namai gali būti griaunami, dalis Kapčiamiesčio gyventojų sužinojo tik iš žiniasklaidos.
„Su žmonėmis reikia kalbėti argumentų ir aiškių įsipareigojimų kalba. Ne su mase žmonių, kurie vadovaujasi emocijomis, o važiuoti tiesiogiai pas tuos žmones“, – pabrėžė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Neprotinga daryti simbolinius komunikacijos ritualus, kai suvažiuoja įvairaus plauko oportunistai ir bando aikštele pasinaudoti savo tikslams“, – teigė N. Maliukevičius.
Viliamasi, kad ilgainiui emocijos tiesiog išsikvėps.
„Gerai prisimenu, kai pradėjome statyti „Rail Baltica“. Juk ten taip pat žmonių nuosavybė. Geležinkelio projekte buvo numatyta, kad kirsime tūkstančius nuosavybės vienetų. Sklypus padalino į dvi dalis. Kai kur sodybas reikėjo nugriauti. Bet viskas palengva, palengva ir normalizavosi“, – sakė R. Sinkevičius.
„Bendruomenių klausimai jautrūs, į tai jautriai reaguojame, bet turime sau pasakyti, kad poligono vieta ir poligono būtinumas yra nekvestionuojami“, – sakė krašto apsaugos ministras.
Tačiau ir dabar aišku, kad poligono temą išnaudos ir politikai.
„Artėja savivaldos rinkimai, vietiniai politikai ieškos tam tikrų dividendų“, – teigė R. Sinkevičius.
Šią savaitę susitikimą su Kapčiamiesčio gyventojais planuoja ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis aiškina, kad naujo poligono Lietuvai apskritai nereikia.
„Poligonai reikalingi ne šiaip sau ir ne dėl to, kad juose kažkas sumanė pasivažinėti. Tai kariuomenės kasdienybė. Kariuomenė, kuri tris kartus per dieną valgo, miega ir nieko neveikia, nėra kariuomenė“, – sakė prezidentas G. Nausėda.
R. Žemaitaitis teigia norintis įsiklausyti į gyventojų poziciją, tačiau kartu planuoja atsivežti ir „mokomosios medžiagos“.
„Yra Vyriausybės programa, už kurią jis balsavo. Joje aiškiai įrašyta, kad Lietuvoje turi būti įsteigtas naujas poligonas“, – priminė L. Kasčiūnas.
Primename, kad anksčiau R. Žemaitaitis su pamokymais jau buvo važinėjęs po Lietuvą, braižė ant lentos, būdamas valdžios dalimi didinamą gynybos finansavimą vadino afera ir „debilizmo viršūne“, taip pat melavo ir gąsdino visuomenę, kad prezidentas iš gyventojų atims II pensijų pakopos pinigus ir nacionalizuos indėlius.
