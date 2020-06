Karantinas dar švelnėja: leidžiami masiniai renginiai, plačiau atveriamos sienos

Pagal Vyriausybės patvirtintą nutarimą, galima rengti kultūros, pramogų, sporto ar kitus renginius su žiūrovais. Nustatyta, kad nuo birželio 1-osios iki 15-osios atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose gali būti ne daugiau kaip 300 žiūrovų, uždarose erdvėse – ne daugiau 100. Vėliau žiūrovų skaičius didės.

Visi renginių lankytojai įpareigoti dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis ne mažesnio kaip vieno metro atstumo atvirose erdvėse ir dviejų metrų – uždarose. Atstumo reikalavimai netaikomi šeimos nariams.

Nuo pirmadienio į klases leista grįžti ir vyresniųjų klasių mokiniams. Savivaldybėms palikta spręsti, ar atnaujinamas ugdymas mokyklose.

Būrelius ir vasaros stovyklas lankantiems vaikams nebereikės laikytis metro atstumo vienas nuo kito, panaikintas reikalavimas užtikrinti vienam asmeniui ne mažesnį negu 5 kv. m plotą bei nurodymas, kad vienoje grupėje veiklose gali dalyvauti iki 15 vaikų. Darbuotojams nebeprivaloma dėvėti veido kaukių.

Viena valanda – iki 23 valandos – ilgėja leidžiamas kavinių, restoranų, barų, naktinių klubų darbo laikas.

Be to, Vyriausybės sprendimu, nuo birželio Lietuvos sienos atveriamos tų šalių, kur sergamumas koronaviruso infekcija per pastarąsias dvi savaites neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų, gyventojams.

Atvykusiems iš tokių šalių nebus privaloma savęs izoliuoti dvi savaites. Šalių sąrašą skelbs Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kiekvieną pirmadienį.

Be to, nuo birželio 1-osios vidurnakčio panaikinta Lietuvos ir Latvijos sienos kontrolė, ją Lietuvos pasieniečiai vykdė nuo karantino paskelbimo pradžios. Tai reiškia, kad į minėtą valstybę išvykti arba iš jos atvykti į Lietuvą galima bet kurioje vietoje, o nuolatinės kontrolės procedūrų čia nebeliks.

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, Lietuvoje karantinas paskelbtas kovo 16 dieną, praėjusį trečiadienį jis pratęstas iki birželio 16-osios.