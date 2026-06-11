Kariai suteikė pirmąją pagalbą susižeidusiai senjorei

Grįžtant į karinį vienetą, prie šviesoforo sustoję kariai pastebėjo ant žemės pargriuvusią senyvo amžiaus moterį. Nors netoliese buvo praeivių, pagalba jai tuo metu nebuvo teikiama. Užsidegus žaliam signalui, kariai privažiavo prie nukentėjusiosios, padėjo jai atsikelti ir įvertino jos būklę. Moteris buvo susižalojusi galvą – iš kaktos gausiai kraujavo.
Pasinaudoję tarnybiniame automobilyje esančia pirmosios pagalbos vaistinėle, kariai suteikė pirmąją pagalbą, sustabdė kraujavimą ir iškvietė Greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Sužeista senjorė buvo perduota medikams, o kariai, įsitikinę, kad ja pasirūpinta, tęsė kelionę.
„Pamatėme ant žemės gulinčią moterį. Tokiose situacijose daug svarstyti nereikia – pirmiausia turi įsitikinti, ar žmogui negresia pavojus, suteikti pagalbą ir iškviesti specialistus. Tai buvo natūrali reakcija“, – pasakojo vienas įvykio vietoje buvusių karių.
Kariai reguliariai atnaujina pirmosios pagalbos žinias ir treniruojasi veikti situacijose, kai kiekviena minutė gali būti lemiama. Pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas sako, kad karių pasirengimas neapsiriboja vien karinėmis užduotimis.
„Kario profesija pirmiausia grindžiama atsakomybe. Atsakomybe už valstybę, savo bendražygius ir šalia esantį žmogų. Pirmosios pagalbos įgūdžiai, gebėjimas greitai įvertinti situaciją ir veikti esant stresui yra svarbi karinio rengimo dalis, tačiau šios savybės reikalingos ne tik tarnyboje. Jas gali ir turėtų ugdyti kiekvienas pilietis“, – teigė brigados vadas.
(be temos)
(be temos)