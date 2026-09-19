Kariuomenės jūrų pajėgų vadas lankėsi Ukrainoje: aptarė saugumo situaciją

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, O. Neizhpapa pristatė Ukrainos karinių jūrų pajėgų vykdomas užduotis ir jų pobūdį, Rusijos pajėgų veiksmų ypatumus, aptartos agresorės vykdomos atakos prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą ir jų padariniai civiliams gyventojams.
Susitikime daug dėmesio skirta Ukrainos karinių jūrų pajėgų patirčiai atremiant Rusijos agresiją.
„Praktinė Ukrainos patirtis leidžia geriau įvertinti šiuolaikinio karo jūroje keliamus iššūkius ir į ją atsižvelgti stiprinant Lietuvos karinių jūrų pajėgų pasirengimą“, – pranešė kariuomenė.
Anot jos, Ukrainos karinių jūrų pajėgų vadas padėkojo Lietuvai už nuoseklią paramą Ukrainai ir bendradarbiavimą nuo plataus masto invazijos pradžios.
Lietuvos ir Ukrainos karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimas apima keitimąsi patirtimi, bendrų saugumo iššūkių vertinimą ir pastangas stiprinti jūrinį saugumą.