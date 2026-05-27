Kariuomenės vadas: šarvuočiai „Patria“ pakeis pasenusius M113

„Keičiam pasenusius, jau nusidėvėjusius morališkai M113, kurie dar važiuoja, tačiau per tuos kelis metus, kai mes jau pilnai išvystysim ir integruosim į savo arsenalą naujas platformas, greičiausiai jau M113 bus jau pasibaigę ir bus neefektyvu juos remontuoti“, – trečiadienį Kazlų Rūdoje žurnalistams sakė jis.
Pagal trečiadienį priimtą Valstybės gynimo tarybos nutarimą, iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 „Patria“ šarvuočių. Iš viso Lietuva ketina nusipirkti 936 tokius šarvuočius.
Krašto apsaugos bei kariuomenės atstovų teigimu, naujoji karinė technika nepakeis jau turimų pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ ar perkamų CV90.
Anot R. Vaikšnoro, „Patria“ bus skirti pėstininkų pervežimui, medicinos, ryšių bei kitiems specializuotiems padaliniams.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija įkurta pernai, apie 20 tūkst. karių turėsiančią diviziją siekiama visiškai išvystyti iki 2030 metų.
Visas šių metų gynybos biudžetas siekia apie 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto.
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