Katelynas: Lenkijos taikoma sienų kontrolė yra sumažinta, eilės pasienyje nesiformuoja

„Dabar tikrai ta kontrolė sumažinta, tikrai leidžiama greičiau pravažiuoti, nes dar vasarą mes kalbėjome apie tai, kuomet formuodavosi eilės, kuomet būdavo kelių kilometrų eilė ir laukimo laikas būdavo nemažas, tai nuo tų pokalbių tikrai įvyko teigiami pokyčiai ir tikrai tos eilės tokios nebesiformuoja. O dėl dokumentų prašymo – su visa pagarba, jei neturime, ko slėpti, galima tuos dokumentus ir parodyti. Apie tai patikros ir yra“, – pirmadienį žurnalistams po susitikimo su Lenkijos vidaus reikalų ministru Marcinu Kierwinskiu sakė M. Katelynas.
Jam antrino ir M. Kierwinskis. Jis pabrėžė, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemones pasienyje taikyti nustos.
„(Pasienio – ELTA) kontrolė negriežtėjo, ji yra silpnesnio režimo, vadovaujamasi statistiniu principu, atrankos principu. Šiandien tos eilės išnyko, tačiau yra rimtų pagrindų tam, kad ta kontrolė būtų toliau tęsiama. Jei tie pagrindai išnyks vėliau, tai mes tikrai tą kontrolę nutrauksime“, – sakė Lenkijos vidaus reikalų ministras.
M. Katelynas vėliau žurnalistams sakė, kad Lenkijos kolegoms ne kartą išreiškęs viltį, jog jų taikoma kontrolė pasienyje su Lietuva būtų panaikinta, o jei toks sprendimas nebūtų priimtas – sušvelninti kontrolės priemones.
Anot ministro, Lenkijos sprendimai dėl kontrolės taikymo pratęsimo yra susiję su nenoru, kad staiga padidėtų antrinės migracijos srautai.
„Tos antrinės migracijos skaičiai nėra dideli, bet iš esmės, kaip aš suprantu lenkų motyvaciją tęsti tas patikras, tai yra nenoras iš karto staigiai nuimti tas patikras, kad neprasidėtų vėl srautai, kurių nekontroliuoji. Tai, ką aš visiškai pateisinu, geriau ilgiau užtęsti priemonę, kuri nėra itin taikli ir tikslinga, negu ją nutraukti per anksti ir po to ją vėl atkurti“, – komentavo M. Katelynas.
ELTA primena, kad Lenkija dar šešiems mėnesiams – iki 2027 m. kovo 30 d. – pratęsė kontrolę pasienyje su Vokietija ir Lietuva. Tai ketvirtadienį Varšuvoje pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija.
Šia priemone siekiama apriboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti šalies saugumą.
„Sienų kontrolė yra veiksminga priemonė neteisėtai migracijai riboti“, – teigiama ministerijos pareiškime. Aiškinama, kad priemonės pratęsimas leis geriau valdyti migracijos spaudimą ir sustiprinti sienų apsaugą.
Laikiną valstybės sienų kontrolę Lenkija įvedė 2025 m. liepą, taip pasekdama kelių kitų Europos Sąjungos vyriausybių pavyzdžiu. Pastarąjį kartą ji buvo pratęsta iki spalio 1 dienos.
Ministerijos duomenimis, nuo kontrolės atnaujinimo prie sienos su Lietuva beveik 1,3 tūkst. žmonių neleista įvažiuoti į šalį, o prie sienos su Vokietija – beveik 1,2 tūkst.
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